Інтерфакс-Україна
Події
16:48 24.06.2026

Московський НПЗ навряд чи відновить виробництво цього року – ЗМІ

1 хв читати
Московський НПЗ навряд чи відновить виробництво цього року – ЗМІ
Фото: Генштаб ЗСУ

Московський нафтопереробний завод (НПЗ) не зможе відновити роботу щонайменше шість місяців після двох атак атак українських дронів, пише Reuters з в середу з посиланням на власні джерела.

"На ремонт знадобиться щонайменше півроку", – сказав один із співрозмовників видання.

Компанія "Газпром нафта", яка керує заводом, не відповіла на запит про коментар.

Зазначається, що Московський НПЗ переробляв 11,6 млн тонн нафти у 2024 році, виробив 2,9 млн тонн бензину та 3,2 млн тонн дизельного палива.

Як повідомлялося, Московський НПЗ у Капотні, на півдні російської столиці, припинив роботу на невизначений термін після серії успішних ударів Сил оборони України. Внаслідок атак дронів 16 та 18 червня 2026 року уражено ключові об’єкти підприємства, включно з установкою переробки нафти Euro+ та резервуарами з паливом. Пошкоджено комбіновану установку, яка покривала близько 53% первинної переробки, а також найновіший блок Euro+, введений у модернізацію у 2020 році.

Московський НПЗ забезпечував пальним понад третину Московської області та постачав значні обсяги авіапального для московських аеропортів.

Теги: #ремонт #московський_нпз

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:57 23.06.2026
Ремонтно-відновлювальні роботи з консервації даху Успенського собору Києво-Печерської лаври завершено – ДСНС

Ремонтно-відновлювальні роботи з консервації даху Успенського собору Києво-Печерської лаври завершено – ДСНС

16:57 23.06.2026
Офіцер в/ч на Донеччині підозрюються в ремонті техніки "на папері" – ДБР

Офіцер в/ч на Донеччині підозрюються в ремонті техніки "на папері" – ДБР

16:46 20.06.2026
Генштаб ЗСУ показав супутникові знімки Московського НПЗ після атаки українських дронів

Генштаб ЗСУ показав супутникові знімки Московського НПЗ після атаки українських дронів

20:13 19.06.2026
В Україні з початку року ліквідовано понад 15,3 млн кв. м пошкоджень дорожнього покриття – віцепрем'єр

В Україні з початку року ліквідовано понад 15,3 млн кв. м пошкоджень дорожнього покриття – віцепрем'єр

17:47 19.06.2026
На Московському НПЗ уражено установку переробки нафти, 3 резервуари РВС-10000 та резервуар РВС-30000 – Генштаб ЗСУ

На Московському НПЗ уражено установку переробки нафти, 3 резервуари РВС-10000 та резервуар РВС-30000 – Генштаб ЗСУ

11:02 19.06.2026
"Енергоатом" відновить пошкоджені ворожою атакою приміщення ЦСВЯП за півтора місяця

"Енергоатом" відновить пошкоджені ворожою атакою приміщення ЦСВЯП за півтора місяця

12:39 18.06.2026
Повторний удар по Московському НПЗ був відповіддю на удар по Лаврі – Зеленський

Повторний удар по Московському НПЗ був відповіддю на удар по Лаврі – Зеленський

10:47 18.06.2026
Сибіга звернувся до москвичів, які цікавляться, "що відбувається": Запитайте Путіна

Сибіга звернувся до москвичів, які цікавляться, "що відбувається": Запитайте Путіна

10:11 18.06.2026
Сили оборони завдали повторного удару по Московському НПЗ – Зеленський

Сили оборони завдали повторного удару по Московському НПЗ – Зеленський

11:36 09.06.2026
Атаки РФ призвели до відключення е/е в п'яти областях, негода знеструмила споживачів у двох – "Укренерго"

Атаки РФ призвели до відключення е/е в п'яти областях, негода знеструмила споживачів у двох – "Укренерго"

ВАЖЛИВЕ

Зеленський про дані розвідки: йде переміщення ППО з російських регіонів у Москву та до Керченського мосту

Зеленський: понад 60 тис. тонн боєприпасів ліквідовано на арсеналі Балтійського флоту РФ під Петербургом

Російські окупанти вбили працівника міжнародної гуманітарної організації NPA у Херсонській області – обладміністрація

ДБР перевіряє факти, оприлюднені у ЗМІ щодо штурмового полку "Скеля"

Кількість жертв ракетного удару по Кривому Рогу зросла до чотирьох, постраждали 27 людей – Рада оборони міста

ОСТАННЄ

Дівчину поранено через атаку російських БпЛА у Запоріжжі – ОВА

Верховний Суд підтвердив законність застосування санкцій до митрополита УПЦ МП

Свириденко: 130 майбутніх профільних академліцеїв отримають в 2026р фінансування на освітні простори

Генералам і полковникам РФ, які командували ракетним ударом по Кривому Рогу в червні 2023р, повідомлено про підозру – СБУ

В'язень колонії і мешканець Дніпропетровщини привласнили понад 2 млн грн, які вдова військовослужбовця отримала після загибелі чоловіка

ДБР про порушення в Миколаївському ОТЦК: підтверджено, що мобілізований перебував у збірному пункті із переломом ребер

Родичка колишньої очільниці Хмельницької МСЕК приховала майже 20 млн грн на рахунку в Австрії – ДБР

Окупанти вдруге з початку доби атакували АЗС Сумщини, постраждала одна людина

Окупанти вдарили дроном по цивільному авто в Запорізькому районі, водій загинув – обладміністрація

Глава МВС про реєстр зброї: за три роки українці подали понад 1 млн 255 тис. заяв

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА