Свириденко: 130 майбутніх профільних академліцеїв отримають в 2026р фінансування на освітні простори

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У 2026 році 130 майбутніх профільних академічних ліцеїв у 22 різних областях України отримають фінансування на створення STEM-лабораторій, кабінетів природничих наук та сучасного навчального обладнання, повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

"Це заклади, які з 2027 року стануть частиною мережі профільної старшої школи. Уряд спрямував понад 459 млн грн на перші 85 закладів. Решта 45 отримають фінансування найближчим часом. Громади зможуть закупити обладнання, мультимедіа та меблі. Загалом цьогоріч на оновлення освітніх просторів виділено 3,2 млрд грн – для пілотних ліцеїв, гімназій та майбутніх академічних ліцеїв", – написала Свириденко в телеграм-каналі.

За її словами, оновлення шкільної інфраструктури – це один із ключових напрямів реформи "Нової української школи" зі створення умов для якісного навчання та здобуття практичних навичок.

"Також оновлюємо зміст навчальних програм та створюємо можливості для професійного розвитку педагогів, щоб вони ефективніше впроваджували сучасні методики навчання", – додала вона.

В свою чергу, міністр освіти і науки Оксен Лісовий зазначив, що заклади відібрала комісія Міносвіти за результатами конкурсу – заявки подавали громади.

Під час оцінювання враховували: рівень дефіциту сучасної освітньої інфраструктури в громаді; спроможність закладу ефективно використовувати нові освітні простори в навчанні; успішний досвід реалізації освітніх проєктів, насамперед за природничим і математичним напрямами.

За його словами, загалом у 2026 році уряд виділив на оновлення освітніх просторів 3,2 млрд грн: 1,2 млрд грн – для пілотних ліцеїв, які з 1 вересня 2026 року впроваджують профільну старшу школу; 1,3 млрд грн – для гімназій; 700 млн грн – для майбутніх академічних ліцеїв, які приєднаються до мережі профільної старшої школи з 2027 року. Саме з цих коштів фінансуються 130 закладів, про які йдеться.