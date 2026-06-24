Інтерфакс-Україна
Події
16:28 24.06.2026

Свириденко: 130 майбутніх профільних академліцеїв отримають в 2026р фінансування на освітні простори

2 хв читати
Свириденко: 130 майбутніх профільних академліцеїв отримають в 2026р фінансування на освітні простори
Фото: https://t.me/svyrydenkoy

 У 2026 році 130 майбутніх профільних академічних ліцеїв у 22 різних областях України отримають фінансування на створення STEM-лабораторій, кабінетів природничих наук та сучасного навчального обладнання, повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

"Це заклади, які з 2027 року стануть частиною мережі профільної старшої школи. Уряд спрямував понад 459 млн грн на перші 85 закладів. Решта 45 отримають фінансування найближчим часом. Громади зможуть закупити обладнання, мультимедіа та меблі. Загалом цьогоріч на оновлення освітніх просторів виділено 3,2 млрд грн – для пілотних ліцеїв, гімназій та майбутніх академічних ліцеїв", – написала Свириденко в телеграм-каналі. 

За її словами, оновлення шкільної інфраструктури – це один із ключових напрямів реформи "Нової української школи" зі створення умов для якісного навчання та здобуття практичних навичок.

"Також оновлюємо зміст навчальних програм та  створюємо можливості для професійного розвитку педагогів, щоб вони ефективніше впроваджували сучасні методики навчання", – додала вона.

В свою чергу, міністр освіти і науки Оксен Лісовий зазначив, що заклади відібрала комісія Міносвіти за результатами конкурсу – заявки подавали громади. 

Під час оцінювання враховували: рівень дефіциту сучасної освітньої інфраструктури в громаді; спроможність закладу ефективно використовувати нові освітні простори в навчанні; успішний досвід реалізації освітніх проєктів, насамперед за природничим і математичним напрямами.

За його словами, загалом у 2026 році уряд виділив на оновлення освітніх просторів 3,2 млрд грн: 1,2 млрд грн – для пілотних ліцеїв, які з 1 вересня 2026 року впроваджують профільну старшу школу; 1,3 млрд грн – для гімназій; 700 млн грн – для майбутніх академічних ліцеїв, які приєднаються до мережі профільної старшої школи з 2027 року. Саме з цих коштів фінансуються 130 закладів, про які йдеться.

Теги: #свириденко #stem #ліцеї

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:02 23.06.2026
Свириденко обговорила з генсеком ОЕСР набуття Україною статусу кандидата на вступ до організації

Свириденко обговорила з генсеком ОЕСР набуття Україною статусу кандидата на вступ до організації

18:05 23.06.2026
Кабмін додатково спрямував 220 млн грн на потреби Сил оборони – Свириденко

Кабмін додатково спрямував 220 млн грн на потреби Сил оборони – Свириденко

13:42 23.06.2026
Свириденко очолить делегацію України на URC-2026 в Ґданську

Свириденко очолить делегацію України на URC-2026 в Ґданську

17:21 22.06.2026
Свириденко: у прифронтових областях облаштовано понад 887 км антидронового захисту від початку 2026р

Свириденко: у прифронтових областях облаштовано понад 887 км антидронового захисту від початку 2026р

18:10 23.05.2026
Держава спрямує понад 23 млн грн на сучасні навчальні простори в ліцеях Житомирщини – ОВА

Держава спрямує понад 23 млн грн на сучасні навчальні простори в ліцеях Житомирщини – ОВА

11:59 23.05.2026
Міносвіти визначило перелік перших закладів, які отримають понад 459 млн грн на сучасний освітній простір

Міносвіти визначило перелік перших закладів, які отримають понад 459 млн грн на сучасний освітній простір

16:52 23.03.2026
Майже 90% громад уже сформували мережі академічних ліцеїв або на фінальній стадії - Міносвіти

Майже 90% громад уже сформували мережі академічних ліцеїв або на фінальній стадії - Міносвіти

16:37 13.03.2026
Реформу старшої школи з вересня пілотуватимуть 150 ліцеїв - Міносвіти

Реформу старшої школи з вересня пілотуватимуть 150 ліцеїв - Міносвіти

09:12 10.03.2026
В Міносвіти спростовують необхідність мінімум 300 учнів у 10–12 класах для створення академічних та профліцеїв

В Міносвіти спростовують необхідність мінімум 300 учнів у 10–12 класах для створення академічних та профліцеїв

09:06 02.10.2025
Кабмін утворив міжвідомчу комісію з модернізації військових ліцеїв

Кабмін утворив міжвідомчу комісію з модернізації військових ліцеїв

ВАЖЛИВЕ

Зеленський про дані розвідки: йде переміщення ППО з російських регіонів у Москву та до Керченського мосту

Зеленський: понад 60 тис. тонн боєприпасів ліквідовано на арсеналі Балтійського флоту РФ під Петербургом

Російські окупанти вбили працівника міжнародної гуманітарної організації NPA у Херсонській області – обладміністрація

ДБР перевіряє факти, оприлюднені у ЗМІ щодо штурмового полку "Скеля"

Кількість жертв ракетного удару по Кривому Рогу зросла до чотирьох, постраждали 27 людей – Рада оборони міста

ОСТАННЄ

Верховний Суд підтвердив законність застосування санкцій до митрополита УПЦ МП

Генералам і полковникам РФ, які командували ракетним ударом по Кривому Рогу в червні 2023р, повідомлено про підозру – СБУ

В'язень колонії і мешканець Дніпропетровщини привласнили понад 2 млн грн, які вдова військовослужбовця отримала після загибелі чоловіка

ДБР про порушення в Миколаївському ОТЦК: підтверджено, що мобілізований перебував у збірному пункті із переломом ребер

Родичка колишньої очільниці Хмельницької МСЕК приховала майже 20 млн грн на рахунку в Австрії – ДБР

Окупанти вдруге з початку доби атакували АЗС Сумщини, постраждала одна людина

Окупанти вдарили дроном по цивільному авто в Запорізькому районі, водій загинув – обладміністрація

Глава МВС про реєстр зброї: за три роки українці подали понад 1 млн 255 тис. заяв

Прокурору з Івано-Франківщини повідомлено про підозру за "сприяння" в працевлаштуванні з бронюванням

Україна повернула 4 моряків із контейнеровоза, затриманого Іраном в Ормузькій протоці – МЗС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА