Генералам і полковникам РФ, які командували ракетним ударом по Кривому Рогу в червні 2023р, повідомлено про підозру – СБУ

Служба безпеки України зібрала доказову базу на п’ятьох високопосадовців ЗС РФ, які організували повітряний удар по цивільній інфраструктурі Кривого Рогу 13 червня 2023 року, повідомляє СБУ.

У телеграм-каналі в середу українська спецслужба зазначає, що тоді під російський обстріл потрапили багатоквартирний будинок, навчальні заклади, продовольча база, інші приватні підприємства. Внаслідок ворожої атаки загинуло 13 місцевих жителів, ще понад 30 цивільних громадян отримали поранення різного ступеня тяжкості.

За даними СБУ, для здійснення повітряної атаки ворог застосував стратегічні крилаті ракети типу Х-101, які було випущено з російських літаків-бомбардувальників Ту-95МС.

"Як з’ясувало розслідування, плануванням та підготовкою обстрілу займалися: генерал армії Сергій Суровікін – на той час головнокомандувач повітряно-космічних сил рф, який погодив завдання ракетного удару по цивільних об’єктах Кривого Рогу; генерал-лейтенант Сергій Дронов – заступник головнокомандувача повітряно-космічних сил рф – визначав цілі застосування ракетного озброєння; генерал-лейтенант Сергій Кобилаш – командувач дальньої авіації повітряно-космічних сил рф – скерував бойове розпорядження на обстріл цивільних об’єктів", – йдеться в повідомленні української спецслужби.

Крім того, за інформацією відомства, до цієї атаки причетні полковник Микола Варпахович – командир 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії РФ – скерував бойове розпорядження на ураження цивільних цілей; полковник Олег Скітський – командир 121-го важкого бомбардувального авіаційного полку рф – забезпечив завдання ракетного удару по цивільних об’єктах.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили всім п’ятьом фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів і звичаїв війни, які спричинили загибель людей, вчинені за попередньою змовою групою осіб).

Розслідування проводили співробітники Головного управління СБУ у Дніпропетровській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.