В'язень колонії і мешканець Дніпропетровщини привласнили понад 2 млн грн, які вдова військовослужбовця отримала після загибелі чоловіка
Харківські правоохоронці повідомили про підозру двом чоловікам (мешканцю Дніпропетровської області та в’язню Маневицької виправної колонії, що відбуває покарання за вбивство), які привласнили гроші, отримані вдовою військовослужбовця ЗСУ в якості державної допомоги після загибелі чоловіка.
" Чоловікам повідомлено про підозру за фактами несанкціонованого втручання в роботу інформаційної (автоматизованої) системи, що призвело до витоку, підробки інформації, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, під час дії воєнного стану, що заподіяло значну шкоду (ч. 5 ст. 361 КК України); крадіжки, вчиненої за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 185 КК України)", – повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.
За даними слідства, протягом січня 2025 року підозрювані неодноразово здійснювали несанкціонований вхід до облікового запису жінки у інтернет-банкінгу, після чого змінили логін, аби отримати повний доступ до її коштів на рахунку через мобільний додаток. Згодом вони за 19 операцій переказали з картки потерпілої на підконтрольні рахунки понад 2 млн гривень, які жінка отримала як державну допомогу після загибелі чоловіка на фронті
Обом підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.
Правоохоронці встановлюють повне коло осіб, причетних до вчинення цього злочину і встановлюють канали, через які підозрювані отримували інформацію про родичів загиблих захисників та виплату їм державної допомоги.