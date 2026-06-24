Інтерфакс-Україна
Події
16:00 24.06.2026

Родичка колишньої очільниці Хмельницької МСЕК приховала майже 20 млн грн на рахунку в Австрії – ДБР

2 хв читати
Родичка колишньої очільниці Хмельницької МСЕК приховала майже 20 млн грн на рахунку в Австрії – ДБР
Фото: https://t.me/DBRgovua/

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру колишній начальниці Центрально-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції України (Хмельницький), яка є родичкою колишньої очільниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи, підозрюваній у незаконному збагаченні.

"Слідством встановлено, що у вересні 2022 року посадовиця відкрила банківський рахунок в Австрії та перерахувала на нього понад 540 тис. доларів США двома платежами", – йдеться в повідомленні ДБР на сайті в середу.

Однак, як зазначають у відомстві, під час подання щорічної декларації за 2023 рік вона не вказала ані наявність рахунку в іноземному банку, ані кошти, які на ньому зберігалися.

"За даними слідства, загальна сума незадекларованих активів становить понад 19,5 млн грн", – уточнюють в Бюро.

Наразі працівники ДБР перевіряють походження цих коштів, а також можливу причетність фігурантки до інших протиправних схем.

"На сьогодні жінка вже не обіймає посаду в системі Міністерства юстиції України", – зауважують в ДБР.

Колишній посадовиці повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 366-2 КК України – умисне внесення суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей, якщо такі відомості відрізняються від достовірних на суму понад 2500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Процесуальне керівництво здійснює Хмельницька обласна прокуратура.

Як повідомлялося, ДБР викрило голову Хмельницької МСЕК Тетяну Крупу та її сина, який обіймав керівну посаду в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Хмельницькій області, на незаконному збагаченні. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже $6 млн у різних валютах, брендові прикраси та коштовності.

У жовтні 2025 року антикорупційні органи завершили слідство щодо незаконного збагачення ексголови Хмельницької МСЕК.

У межах досудового розслідування встановлено, що протягом 2020-2024 рр. за сприяння чоловіка та сина Крупа незаконно збагатилася на 160 млн грн. Частину незаконно одержаних коштів легалізовано через фіктивний продаж нерухомості. Після чого за сприяння чоловіка кошти було вивезено за кордон та розміщено на рахунках у банках.

Після внесення визначеної застави ВАКС продовжив строк дії процесуальних обов’язків щодо ексголови МСЕК.

Теги: #хмельницький #мсек #дбр

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:05 24.06.2026
ДБР про порушення в Миколаївському ОТЦК: підтверджено, що мобілізований перебував у збірному пункті із переломом ребер

ДБР про порушення в Миколаївському ОТЦК: підтверджено, що мобілізований перебував у збірному пункті із переломом ребер

15:00 24.06.2026
Судитимуть керівництво ТЦК з Миколаївщини за катування під час мобілізаційних заходів

Судитимуть керівництво ТЦК з Миколаївщини за катування під час мобілізаційних заходів

13:48 24.06.2026
ДБР перевіряє факти, оприлюднені у ЗМІ щодо штурмового полку "Скеля"

ДБР перевіряє факти, оприлюднені у ЗМІ щодо штурмового полку "Скеля"

16:57 23.06.2026
Офіцер в/ч на Донеччині підозрюються в ремонті техніки "на папері" – ДБР

Офіцер в/ч на Донеччині підозрюються в ремонті техніки "на папері" – ДБР

13:16 19.06.2026
ДБР повідомило про підозру адвокату з Чернігова, який за хабар у $100 тис. обіцяв вплинути на кримінальну справу

ДБР повідомило про підозру адвокату з Чернігова, який за хабар у $100 тис. обіцяв вплинути на кримінальну справу

12:48 19.06.2026
Командир взводу в/ч на Київщині вимагав хабар, погрожуючи відправити бійця на бойову – ДБР

Командир взводу в/ч на Київщині вимагав хабар, погрожуючи відправити бійця на бойову – ДБР

10:59 19.06.2026
Правоохоронець з Полтавщини оформлював на родичів елітні авто та квартири – ДБР

Правоохоронець з Полтавщини оформлював на родичів елітні авто та квартири – ДБР

15:28 18.06.2026
ДБР повідомило про підозру військовослужбовцю, який у полоні співпрацював з окупантами і катував земляків

ДБР повідомило про підозру військовослужбовцю, який у полоні співпрацював з окупантами і катував земляків

13:26 17.06.2026
Завершено розслідування щодо Януковича за узурпацію влади і злочини проти Майдану – генпрокурор

Завершено розслідування щодо Януковича за узурпацію влади і злочини проти Майдану – генпрокурор

10:12 17.06.2026
Вилучено "чорний ящик" на місці авіакатастрофи Су-24М на Хмельниччині, відкрито справу – ДБР

Вилучено "чорний ящик" на місці авіакатастрофи Су-24М на Хмельниччині, відкрито справу – ДБР

ВАЖЛИВЕ

Окупанти завдали удару по прибережній зоні в Запоріжжі, поранені 3 дітей – обладміністрація

Зеленський про дані розвідки: йде переміщення ППО з російських регіонів у Москву та до Керченського мосту

Зеленський: понад 60 тис. тонн боєприпасів ліквідовано на арсеналі Балтійського флоту РФ під Петербургом

Російські окупанти вбили працівника міжнародної гуманітарної організації NPA у Херсонській області – обладміністрація

ДБР перевіряє факти, оприлюднені у ЗМІ щодо штурмового полку "Скеля"

ОСТАННЄ

Окупанти завдали удару по прибережній зоні в Запоріжжі, поранені 3 дітей – обладміністрація

Московський НПЗ навряд чи відновить виробництво цього року – ЗМІ

Дівчину поранено через атаку російських БпЛА у Запоріжжі – ОВА

Верховний Суд підтвердив законність застосування санкцій до митрополита УПЦ МП

Свириденко: 130 майбутніх профільних академліцеїв отримають в 2026р фінансування на освітні простори

Генералам і полковникам РФ, які командували ракетним ударом по Кривому Рогу в червні 2023р, повідомлено про підозру – СБУ

В'язень колонії і мешканець Дніпропетровщини привласнили понад 2 млн грн, які вдова військовослужбовця отримала після загибелі чоловіка

Окупанти вдруге з початку доби атакували АЗС Сумщини, постраждала одна людина

Окупанти вдарили дроном по цивільному авто в Запорізькому районі, водій загинув – обладміністрація

Глава МВС про реєстр зброї: за три роки українці подали понад 1 млн 255 тис. заяв

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА