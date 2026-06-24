Родичка колишньої очільниці Хмельницької МСЕК приховала майже 20 млн грн на рахунку в Австрії – ДБР

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Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру колишній начальниці Центрально-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції України (Хмельницький), яка є родичкою колишньої очільниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи, підозрюваній у незаконному збагаченні.

"Слідством встановлено, що у вересні 2022 року посадовиця відкрила банківський рахунок в Австрії та перерахувала на нього понад 540 тис. доларів США двома платежами", – йдеться в повідомленні ДБР на сайті в середу.

Однак, як зазначають у відомстві, під час подання щорічної декларації за 2023 рік вона не вказала ані наявність рахунку в іноземному банку, ані кошти, які на ньому зберігалися.

"За даними слідства, загальна сума незадекларованих активів становить понад 19,5 млн грн", – уточнюють в Бюро.

Наразі працівники ДБР перевіряють походження цих коштів, а також можливу причетність фігурантки до інших протиправних схем.

"На сьогодні жінка вже не обіймає посаду в системі Міністерства юстиції України", – зауважують в ДБР.

Колишній посадовиці повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 366-2 КК України – умисне внесення суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей, якщо такі відомості відрізняються від достовірних на суму понад 2500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Процесуальне керівництво здійснює Хмельницька обласна прокуратура.

Як повідомлялося, ДБР викрило голову Хмельницької МСЕК Тетяну Крупу та її сина, який обіймав керівну посаду в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Хмельницькій області, на незаконному збагаченні. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже $6 млн у різних валютах, брендові прикраси та коштовності.

У жовтні 2025 року антикорупційні органи завершили слідство щодо незаконного збагачення ексголови Хмельницької МСЕК.

У межах досудового розслідування встановлено, що протягом 2020-2024 рр. за сприяння чоловіка та сина Крупа незаконно збагатилася на 160 млн грн. Частину незаконно одержаних коштів легалізовано через фіктивний продаж нерухомості. Після чого за сприяння чоловіка кошти було вивезено за кордон та розміщено на рахунках у банках.

Після внесення визначеної застави ВАКС продовжив строк дії процесуальних обов’язків щодо ексголови МСЕК.