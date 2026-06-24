Інтерфакс-Україна
Події
15:46 24.06.2026

Окупанти вдруге з початку доби атакували АЗС Сумщини, постраждала одна людина

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Окупанти вдруге з початку доби атакували АЗС Сумщини, постраждала одна людина

Російські окупанти завдали чергового удару по автозаправній станції у Сумах, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Григоров.

"Ще одна атака по території автозаправної станції у Сумах. Пожежу, яка здійнялася після удару, вже ліквідували", – написав він у Телеграмі у середу.

Попередньо, одну людину травмовано. Інші наслідки уточнюються.

Це вже друга атака ворога по АЗС за добу. Зранку російський безпілотник завдав удару по АЗС на околиці Сум. Тоді постраждало троє цивільних, які перебували на території.

Теги: #атаки_рф #азс #сумщина

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