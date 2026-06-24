Окупанти вдарили дроном по цивільному авто в Запорізькому районі, водій загинув – обладміністрація

Фото: https://www.zoda.gov.ua

Одна людина загинула, ще дві поранені внаслідок ворожої атаки по автомобілю в селі Таврійське Запорізького району, повідомив очільник обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров.

"Російський безпілотник ударив по цивільному автомобілю неподалік магазину у Таврійському. На жаль, водій загинув на місці. Дві пасажирки – 60-річна та 68-річна жінки – поранені. Їм надається необхідна медична допомога", – написав Федоров в Телеграм.

Як повідомлялося, раніше в середу родина із трьох людей дістала поранень через ворожу атаку керованими авіабомбами по селу Новомиколаївка Запорізької області. Авіабомби зруйнували приватні будинки та господарські будівлі.

Минулої доби одна людина загинула та 12 дістали поранення внаслідок російських атак по Запоріжжю, Запорізькому і Пологівському районах, при цьому протягом доби окупанти завдали 1021 удар по 38 населених пунктах Запорізької області.