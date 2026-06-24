Інтерфакс-Україна
Події
15:24 24.06.2026

Глава МВС про реєстр зброї: за три роки українці подали понад 1 млн 255 тис. заяв

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Глава МВС про реєстр зброї: за три роки українці подали понад 1 млн 255 тис. заяв
Фото: поліція Києва

Єдиний реєстр зброї (ЄРЗ) зробив процес отримання дозвільних документів більш зрозумілим та швидким, за три роки роботи ЄРЗ громадяни подали понад 1 млн 255 тис. заяв на отримання різних видів дозвільних документів, зазначає міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Три роки тому ми запустили Єдиний реєстр зброї – критично важливий інструмент контролю за обігом вогнепальної зброї в Україні. Його створення стало відповіддю на виклики повномасштабної війни, адже облікована зброя – питання безпеки, відповідальності та національної стійкості", – написав Клименко в телеграм-каналі в середу.

Міністр наголосив, що ЄРЗ значно спростив доступ до відповідних послуг і зробив процес отримання дозвільних документів більш зрозумілим та швидким.

"За цей час громадяни подали понад 1 млн 255 тис. заяв на отримання різних видів дозвільних документів. За результатами їх розгляду прийнято позитивні рішення у понад 97% звернень, а також сформовано понад 2,6 млн витягів із Єдиного реєстру зброї", – поінформував глава МВС.

Також він зауважив, що ЄРЗ є лише частиною комплексної роботи МВС у сфері обігу зброї.

"Наразі продовжуються заходи з добровільного декларування зброї та боєприпасів, а також триває робота над удосконаленням нормативно-правового регулювання у цій сфері", – акцентував міністр.

Клименко додав, що створена в МВС робоча група напрацьовує пропозиції щодо вдосконалення дозвільної системи, питань відповідальності та самозахисту.

"Наше завдання – забезпечити прозорі, сучасні та безпечні правила обігу зброї, які враховуватимуть інтереси громадян і безпекові потреби держави", – підсумував глава МВС.

Теги: #зброя #єрз #клименко #мвс

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