Інтерфакс-Україна
Події
15:21 24.06.2026

Прокурору з Івано-Франківщини повідомлено про підозру за "сприяння" в працевлаштуванні з бронюванням

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Прокурору з Івано-Франківщини повідомлено про підозру за "сприяння" в працевлаштуванні з бронюванням

За процесуального керівництва Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора та Івано-Франківської обласної прокуратури повідомлено про підозру прокурору однієї з окружних прокуратур області: жінка отримала хабар в $1 тис. за сприяння в працевлаштуванні з бронюванням.

"За даними слідства, прокурор повідомила знайомому про можливість посприяти у працевлаштуванні військовозобов’язаного чоловіка до одного із закладів охорони здоров’я. Надалі це мало б стати підставою для оформлення бронювання від призову під час мобілізації", – йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора в телеграм-каналі в середу.

За даними відомства, вона також зазначила про необхідність передати кошти особі, яка нібито могла вплинути на службових осіб медичного закладу. "У подальшому прокурор одержала $1 тис. неправомірної вигоди за такий вплив та передачу коштів третій особі", – зазначають у прокуратурі.

Їй інкриміновано одержання неправомірної вигоди для себе та третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (ч. 2 ст. 369-2 КК України).

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та відсторонення від посади.

Теги: #офіс_генпрокурора #ухилянти #хабар #івано_франківська_область

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