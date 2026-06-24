Інтерфакс-Україна
Події
15:00 24.06.2026

Україна повернула 4 моряків із контейнеровоза, затриманого Іраном в Ормузькій протоці – МЗС

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Україна повернула 4 моряків із контейнеровоза, затриманого Іраном в Ормузькій протоці – МЗС
Фото: МЗС України

Четверо українських громадян – членів екіпажу контейнеровоза Epaminondas, затриманого у квітні Корпусом вартових ісламської революції в Ормузькій протоці, залишили територію Ірану і вже перебувають в безпеці зі своїми родинами, заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий

"У квітні КВІР затримав низку суден і моряків в Ормузькій протоці, серед яких був і контейнеровоз Epimonidas, на борту якого перебувало четверо громадян України – членів екіпажу", – сказав він журналістам у середу.

Як наголосив речник, МЗС України, зокрема Департамент консульської служби та посольство України в Греції, негайно встановили особи українських моряків та підтримували контакт з їхніми родинами, грецькою компанією-судновласником та причетними сторонами для захисту українських громадян і пошуку способів їхнього повернення.

"Відтоді тривала активна і наполеглива робота української сторони з усіма причетними інституціями та сторонами. Наразі ми раді повідомити, що ці зусилля завершилися позитивним результатом. Четверо наших громадян уже залишили територію Ірану. Зараз вони у безпеці зі своїми родинами. Стан їхнього здоров’я задовільний", – заявив Тихий.

Він подякував колегам-дипломатам країн-партнерів, представникам компанії-судновласника та всім, хто долучився до повернення українських моряків.

"Це незмінний принцип української дипломатичної служби: Україна не залишає своїх людей", – резюмував речник.

Теги: #моряки #ормузька_протока #мзс

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