Судитимуть керівництво ТЦК з Миколаївщини за катування під час мобілізаційних заходів

За матеріалами Державного бюро розслідувань (ДБР) судитимуть керівництво РТЦК та СП на Миколаївщині за катування чоловіка під час проведення мобілізаційних заходів.

"Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо катування чоловіка в одному з відділів РТЦК та СП Миколаївської області. Обвинувальний акт скеровано до суду", – йдеться в повідомленні ДБР на сайті в середу.

За інформацією Бюро, у 2024 році під час мобілізаційних заходів працівники центру комплектування доставили до ТЦК багатодітного батька, який виховує п’ятьох дітей та мав проблеми зі здоров’ям.

"Попри це його визнали придатним до військової служби, після примусового проходження військово-лікарської комісії", – зазначається в повідомленні.

В ДБР наголошують: "Коли дві військові частини відмовилися приймати чоловіка через стан його здоров’я, посадовці ТЦК вирішили за будь-яку ціну виконати мобілізаційний план. Протягом дев’яти днів вони незаконно утримували потерпілого, зокрема в підвальному приміщенні, застосовуючи до нього фізичне насильство та психологічний тиск".

За даними відомства, посадовці РТЦК вимагали від чоловіка погодитися на мобілізацію нібито добровільно або підписати документи про відсутність претензій до працівників ТЦК.

"Звільнили потерпілого лише тоді, коли побачили наслідки побиття – численні набряки та тілесні ушкодження. Опинившись на волі, чоловік одразу звернувся по медичну допомогу", – уточнюють в Бюро.

У результаті протиправних дій чоловік отримав струс головного мозку, перелом руки та ребра, численні садна, а також інфіковані рани від зв’язування.

"На лаві підсудних опиняться т.в.о. начальника четвертого відділу Вознесенського РТЦК та СП Миколаївської області та двоє його підлеглих. Їм інкримінують катування та незаконне позбавлення волі, вчинені групою осіб (ч. 3 ст. 127, ч. 2 ст. 146 КК України)", – резюмують в ДБР.

Процесуальне керівництво здійснює Миколаївська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.