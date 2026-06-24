Інтерфакс-Україна
Події
14:57 24.06.2026

Зеленський про дані розвідки: йде переміщення ППО з російських регіонів у Москву та до Керченського мосту

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Зеленський про дані розвідки: йде переміщення ППО з російських регіонів у Москву та до Керченського мосту
Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Російські окупанти переміщують засоби протиповітряної оборони до Москви та незаконно збудованого мосту через Керченську протоку з інших підконтрольних їм регіонів, повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками доповіді керівника Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Олега Іващенка.

"Розвідка добула внутрішні російські документи з реальною оцінкою наслідків українських далекобійних санкцій. Зафіксовані й заходи реагування російського керівництва на ситуацію, що склалася. Одним із таких заходів є переміщення систем ППО з російських регіонів у Москву та до Керченського мосту. Фактично саме ці два периметри росіяни отримали команди захищати за рахунок послаблення інших напрямків на своїй території та на тимчасово окупованій території України. Зробимо висновки", – написав Зеленський в телеграм у середу.

Як повідомлялося, бійці Центру спецоперацій "Альфа" Служби безпеки України завдали успішних ударів по засобах протиповітряної оборони російських військ у районі Керченської протоки. Зокрема, поблизу Керчі уражено дві одиниці озброєння зі складу зенітного ракетного комплексу С-400, а також два зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцир-С1".

"Російські окупанти втрачають контроль над небом Криму. Кожен знищений комплекс ППО та кожен уражений військовий аеродром відкриває нові можливості для подальших ударів України по військовій інфраструктурі ворога. СБУ й надалі методично перетворюватиме Крим на територію постійних втрат для російської армії, допоки вона не покине український півострів", – заявили в СБУ в середу.

Теги: #іващенко #гур_мо #ппо #москва #зеленський

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