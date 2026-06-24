Інтерфакс-Україна
Події
14:52 24.06.2026

Зеленський: понад 60 тис. тонн боєприпасів ліквідовано на арсеналі Балтійського флоту РФ під Петербургом

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Зеленський: понад 60 тис. тонн боєприпасів ліквідовано на арсеналі Балтійського флоту РФ під Петербургом
Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Понад 60 тис. тонн російських боєприпасів було ліквідовано нещодавно на військових складах під Санкт-Петербургом українськими ударами, повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками доповіді керівника Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Олега Іващенка.

"Передусім обговорили виконання плану наших далекобійних санкцій проти Росії за цю війну та кроків, необхідних для наближення миру. Зокрема, серед нещодавніх результативних уражень на території окупанта варто відзначити ліквідацію більш ніж 60 тис. тонн боєприпасів на арсеналі Балтійського флоту неподалік Петербурга", – написав Зеленський в телеграм у середу.

"Окрім цього, аналіз, проведений воєнною розвідкою, підтвердив досягнення необхідних цілей із переліку російських воєнних виробництв. Сили оборони України влучно уразили російські підприємства, які виробляють радіоелектроніку та інші критичні компоненти для потреб російської армії", – додав глава Української держави.

Він також повідомив про підготовку нових "цілком справедливих кроків у відповідь на затягування Росією війни та удари по території України".

"Важливо, щоб до якнайбільшої кількості росіян дійшло розуміння, що війну затягує саме відмова російського керівництва від дипломатії. Україна надала змістовні дипломатичні пропозиції", – наголосив Зеленський.

Теги: #санкт_петербург #іващенко #гур_мо #боєприпаси #зеленський

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