Інтерфакс-Україна
Події
14:48 24.06.2026

Російські окупанти вбили працівника міжнародної гуманітарної організації NPA у Херсонській області – обладміністрація

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Російські окупанти вбили працівника міжнародної гуманітарної організації NPA у Херсонській області – обладміністрація
Фото: Херсонська ОВА

Працівник міжнародної гуманітарної організації Norwegian People’s Aid (NPA) загинув через обстріл російських військ на Херсонщині, попередньо відомо про ще трьох поранених представників цієї організації, повідомив очільник обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Прокудін.

"Російські терористи вбили працівника міжнародної гуманітарної організації Norwegian People’s Aid (NPA)", – написав він у Телеграмі у середу.

За його словами, це сталося через обстріл окупантами Новопетрівки Високопільської громади. "Поранення, несумісні з життям, отримав 24-річний фахівець з розмінування", – написав Прокудін, висловивши співчуття рідним та близьким загиблого.

"Також попередньо відомо про трьох поранених представників цієї організації. Інформація уточнюється", – додав він.

Теги: #херсонщина #атаки_рф #npa

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