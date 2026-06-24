Інтерфакс-Україна
Події
14:17 24.06.2026

Тіло потонулої два дні тому дитини знайшли в Тисі на Закарпатті – ДСНС

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Тіло потонулої два дні тому дитини знайшли в Тисі на Закарпатті – ДСНС

Рятувальники знайшли та підняли з річки Тиса тіло 10-річного хлопчика без ознак життя, якого шукали понад дві доби у Берегівському районі Закарпатської області, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій в середу.

"Дитину знайшли у водоймі неподалік села Тросник, приблизно за 4 кілометри від місця зникнення… поблизу села Гетиня", – йдеться в повідомленні.

Для обстеження акваторії залучали 22 рятувальників, шість одиниць техніки, три човни та дрон. Також до пошуків долучалися водолази з Мобільного рятувального центру швидкого реагування "Львів" ДСНС України. Обставини події встановлюють правоохоронці.

За даними ДСНС, за минулу добу на водоймах України загинули чотири людини з них дві дитини.

Як повідомлялося, днем раніше рятувальники підняли з річки тіло загиблого хлопця 2013 року народження, який зник напередодні у місті Галич Івано-Франківської області. У той же день рятувальники визволили дитину 2020 року народження з металевої пастки у річці Узинка у Київський області.

За перший тиждень червня унаслідок нещасних випадків на водоймах України загинуло 14 людей, зокрема одна дитина. "Головною причиною таких випадків зазвичай є нехтування правилами безпеки та недостатній контроль з боку батьків. Дорослі мають виявляти максимальну пильність і в жодному разі не залишати дітей без нагляду поблизу річок та озер", – зазначили в ДСНС.

Теги: #тіло #тиса #дснс #закарпаття

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