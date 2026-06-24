Інтерфакс-Україна
Події
14:04 24.06.2026

Заходи на URC 2026 у Гданську не потребують обов'язкової особистої присутності Сибіги – речник МЗС

2 хв читати
Заходи на URC 2026 у Гданську не потребують обов'язкової особистої присутності Сибіги – речник МЗС
Фото: МЗС України

Цьогорічні заходи на Конференції з відновлення у Гданську не потребують обов’язкової особистої присутності міністра закордонних справ Андрія Сибіги, однак дипломатичне відомство активно займалося підготовкою до заходу протягом багатьох місяців, заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий

"Цьогорічні заходи URC у Гданську не потребують обов’язкової особистої присутності міністра закордонних справ, так само як з польського боку акцент не на міністрі закордонних справ і дипломатичній складовій, а на урядовому, економічному, безпековому, інфраструктурному, гуманітарному, бізнесовому та інших вимірах, яким присвячена Конференція. Водночас МЗС та дипломатія, безперечно, присутні та активно залучені до цього надзвичайно важливого заходу", – сказав він журналістам у середу.

Речник наголосив, що українське дипломатичне відомство та профільний департамент економічної дипломатії протягом багатьох місяців готували, разом з урядовою командою та іншими причетними відомствами, наповнення Конференції та здійснювали безпосередній організаційний супровід заходів, угод і переговорів у її рамках.

"Пророблена велика робота і ми розраховуємо на серйозні плоди. Цьогоріч українська сторона бере участь в заході на найвищому урядовому рівні, за лідерства прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Наша мета – уникнути непотрібної політизації цього міжнародного заходу, сфокусуватися на прагматиці та конкретних рішеннях на підтримку України та українців в умовах коли це особливо необхідно, на п’ятому році повномасштабної агресії РФ", – сказав речник.

У МЗС переконані, що цьогорічна Конференція "принесе суттєві конкретні результати для наших людей та, попри все, стане історією успіху для України, Польщі та десятків міжнародних партнерів з урядового та неурядового секторів, які беруть в ній участь".

"Дякуємо польській стороні за якісну співорганізацію заходу", – резюмував Тихий.

Теги: #відсутність #мзс_україни #сибіга #urc_2026

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:15 24.06.2026
Квасневський прогнозує припинення вогню в Україні у найближчі місяці: Зараз у нас буря перед тишею

Квасневський прогнозує припинення вогню в Україні у найближчі місяці: Зараз у нас буря перед тишею

12:47 24.06.2026
Відкриття переговорного кластера з ЄС дає новий імпульс URC 2026 – представник МЗС Польщі

Відкриття переговорного кластера з ЄС дає новий імпульс URC 2026 – представник МЗС Польщі

12:19 24.06.2026
Рішення Зеленського не їхати на URC 2026 деескалює напруженість між країнами, вважає польський міністр

Рішення Зеленського не їхати на URC 2026 деескалює напруженість між країнами, вважає польський міністр

11:29 24.06.2026
Україна на URC 2026 презентує проєкти "Економіки майбутнього" і УФКС, платформу "Додому" і ШІ-програму для відновлення міст

Україна на URC 2026 презентує проєкти "Економіки майбутнього" і УФКС, платформу "Додому" і ШІ-програму для відновлення міст

12:58 23.06.2026
Сибіга провів у Києві переговори з генеральним секретарем ОЕСР

Сибіга провів у Києві переговори з генеральним секретарем ОЕСР

18:11 22.06.2026
Сибіга в річницю нападу нацистської Німеччини на СРСР: якщо керівництво РФ шукає фашистів, хай подивиться в дзеркало

Сибіга в річницю нападу нацистської Німеччини на СРСР: якщо керівництво РФ шукає фашистів, хай подивиться в дзеркало

10:24 22.06.2026
РФ атакувала турецьке судно після візиту Фідана до Москви, її словам не можна довіряти – Сибіга

РФ атакувала турецьке судно після візиту Фідана до Москви, її словам не можна довіряти – Сибіга

14:54 21.06.2026
Сибіга: впевнений, що ми знайдемо ці точки взаємного дотику з Польщею

Сибіга: впевнений, що ми знайдемо ці точки взаємного дотику з Польщею

14:53 21.06.2026
Сибіга: бачимо суттєве зростання антиукраїнських настроїв в Польщі, це становить загрозу життям

Сибіга: бачимо суттєве зростання антиукраїнських настроїв в Польщі, це становить загрозу життям

14:42 21.06.2026
Багато міжнародних партнерів проявили солідарність з позицією України і засудили дії Навроцького – Сибіга

Багато міжнародних партнерів проявили солідарність з позицією України і засудили дії Навроцького – Сибіга

ВАЖЛИВЕ

ДБР перевіряє факти, оприлюднені у ЗМІ щодо штурмового полку "Скеля"

Кількість жертв ракетного удару по Кривому Рогу зросла до чотирьох, постраждали 27 людей – Рада оборони міста

Угорщина заблокувала процедурний крок для подальшого просування переговорів щодо вступу України та Молдови в ЄС

Наглядрада "Нафтогазу" призначила Лівертовського членом правління та фінансовим директором компанії

Мінрозвитку планує підписати на URC 2026 угоди на понад EUR1,5 млрд – віцепрем'єр з відновлення

ОСТАННЄ

Родина з трьох людей дістала поранень через ворожу атаку в Запоріжжі – ОВА

ДБР перевіряє факти, оприлюднені у ЗМІ щодо штурмового полку "Скеля"

В Конотопі вже 4 постраждалих внаслідок удару по кінотеатру, серед них підліток – обладміністрація

Кабмін передав видавництво "Веселка" до сфери управління Міносвіти

Село Іволжанське Сумської області перебуває під повним контролем Сил оборони України – УВ "Курськ" спростував заяви про окупацію

Окупанти атакували об'єкт інфраструктури в Херсоні, центр міста знеструмлений

Повідомлено про підозру ексміністру часів Януковича та його спільникам, які привласнили понад 5 млн грн, – СБУ

Головний адмінкорпус Центру космічного зв'язку в російській Дубні був частково зруйнований 22 червня – Генштаб

Спека накриє Україну в найближчі два дні, місцями короткочасні дощі та грози

Пєсков заявив про відсутність домовленостей щодо переговорів РФ з Україною

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА