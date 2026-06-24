Заходи на URC 2026 у Гданську не потребують обов'язкової особистої присутності Сибіги – речник МЗС

Фото: МЗС України

Цьогорічні заходи на Конференції з відновлення у Гданську не потребують обов’язкової особистої присутності міністра закордонних справ Андрія Сибіги, однак дипломатичне відомство активно займалося підготовкою до заходу протягом багатьох місяців, заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий

"Цьогорічні заходи URC у Гданську не потребують обов’язкової особистої присутності міністра закордонних справ, так само як з польського боку акцент не на міністрі закордонних справ і дипломатичній складовій, а на урядовому, економічному, безпековому, інфраструктурному, гуманітарному, бізнесовому та інших вимірах, яким присвячена Конференція. Водночас МЗС та дипломатія, безперечно, присутні та активно залучені до цього надзвичайно важливого заходу", – сказав він журналістам у середу.

Речник наголосив, що українське дипломатичне відомство та профільний департамент економічної дипломатії протягом багатьох місяців готували, разом з урядовою командою та іншими причетними відомствами, наповнення Конференції та здійснювали безпосередній організаційний супровід заходів, угод і переговорів у її рамках.

"Пророблена велика робота і ми розраховуємо на серйозні плоди. Цьогоріч українська сторона бере участь в заході на найвищому урядовому рівні, за лідерства прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Наша мета – уникнути непотрібної політизації цього міжнародного заходу, сфокусуватися на прагматиці та конкретних рішеннях на підтримку України та українців в умовах коли це особливо необхідно, на п’ятому році повномасштабної агресії РФ", – сказав речник.

У МЗС переконані, що цьогорічна Конференція "принесе суттєві конкретні результати для наших людей та, попри все, стане історією успіху для України, Польщі та десятків міжнародних партнерів з урядового та неурядового секторів, які беруть в ній участь".

"Дякуємо польській стороні за якісну співорганізацію заходу", – резюмував Тихий.