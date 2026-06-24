Родина з трьох людей дістала поранень через ворожу атаку в Запоріжжі – ОВА

Родина із трьох людей дістала поранень через ворожу атаку керованими авіабомбами по Новомиколаївці (Запорізька обл.), повідомив очільник обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров.

"Три людини поранені внаслідок ворожого удару по Запорізькому району. Російські керовані авіабомби зруйнували приватні будинки та господарські будівлі у Новомиколаївці", – написав він у Телеграмі у середу.

За його даними, "поранень дістала родина – чоловіки 66 та 38 років, а також 60-річна жінка". Їм надається необхідна допомога.