Інтерфакс-Україна
Події
13:38 24.06.2026

Село Іволжанське Сумської області перебуває під повним контролем Сил оборони України – УВ "Курськ" спростував заяви про окупацію

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Поширена російськими пропагандистами інформація про нібито "захоплення" села Іволжанське Сумської області підрозділами ГВ "Сєвєр" є вигадкою, заявили у Центрі комунікацій угруповання військ "Курськ".

"Населений пункт перебуває під повним контролем Сил оборони України і розташований у глибокому тилу наших позицій. Жодних штурмових дій чи присутності ворога в цьому районі немає", – йдеться у повідомленні у соцмережах.

У ЗСУ наголосили, що повідомлення про бої за участі 71 бригади – це "чергова маніпуляція російських штабних фантазерів, які навмання беруть назви українських підрозділів і вписують їх на карту, малюючи стрілочки своїх "наступів".

"Очевидно, втомившись отримувати на горіхи у власному прикордонні, російські генерали посувають лінію фронту єдиним доступним їм способом – клавіатурою. Тому поки противник долає кілометри в уяві ворожих офіцерів, єдина територія, яку вони справді надійно контролюють, це їхня власна стрічка новин. Бажаємо й надалі впевнено тримати цей рубіж", – заявили в УВ "Курськ".

Теги: #курськ

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