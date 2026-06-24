Кабмін передав видавництво "Веселка" до сфери управління Міносвіти

Кабінет міністрів України передав майновий комплекс Національного видавництва дитячої літератури "Веселка" до сфери управління Міністерства освіти і науки України.

Згідно з розпорядженням №614 від 17 червня, уряд передав єдиний майновий комплекс Національного видавництва дитячої літератури "Веселка" із сфери управління Державного комітету телебачення і радіомовлення до сфери управління Міносвіти.

Також встановлено, що діяльність видавництва забезпечується за рахунок власних надходжень, отриманих від провадження господарської діяльності, та інших джерел, не заборонених законодавством.

Крім того, міністерству доручено протягом трьох місяців затвердити стратегію розвитку видавництва.