ДБР перевіряє факти, оприлюднені у ЗМІ щодо штурмового полку "Скеля"

Державне бюро розслідувань (ДБР) розпочало досудове розслідування щодо оприлюднених у ЗМІ фактів стосовно можливих протиправних дій у відношенні військовослужбовців 425-го окремого штурмового полку "Скеля".

"Працівники ДБР розпочали досудове розслідування за фактами, оприлюдненими у засобах масової інформації щодо можливих неправомірних дій стосовно військовослужбовців штурмового полку "Скеля"", – йдеться у повідомленні ДБР у Телеграмі у середу.

Зазначено, що у ЗМІ наведено інформацію про ймовірне застосування насильства, перевищення службових повноважень та інші можливі порушення з боку окремих службових осіб підрозділу.

З метою перевірки викладених відомостей слідчі ДБР внесли відповідні дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України – перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень, вчинене в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки.

Наразі проводиться комплекс процесуальних дій, спрямованих на встановлення об’єктивної картини подій, перевірку достовірності оприлюднених фактів, а також з’ясування всіх обставин, викладених у журналістському матеріалі.

"За результатами розслідування буде надано належну правову оцінку діям усіх осіб, причетність яких до можливих правопорушень буде встановлено", – йдеться у повідомленні.

Процесуальне керівництво здійснює Дніпровська спеціалізована прокуратура у сфері о

Напередодні видання "Бабель" опублікувало розслідування про 425-й окремий штурмовий полк "Скеля" ЗСУ. В статті йдеться про небойові втрати полку, зокрема, мобілізованих. Зі слів свідків подається інформація щодо ймовірного застосування насильства та тортур на полігонах та навчальних центрах. Також зазначено, що, ймовірно, мало місце ненадання вчасної медичної допомоги бійцям.