В Конотопі вже 4 постраждалих внаслідок удару по кінотеатру, серед них підліток – обладміністрація

Кількість постраждалих внаслідок російської атаки по місту Конотоп Сумської області в середу зросла до чотирьох, повідомляє очільник обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Григоров.

"До чотирьох зросла кількість постраждалих внаслідок ворожого удару по Конотопу. Серед постраждалих – підліток, двоє жінок та чоловік. Усім медики надають необхідну допомогу", – написав Григоров в Телеграм.

Раніше мер Конотопа Артем Семеніхін повідомив, що окупанти атакували двома дронами кінотеатр у центрі міста, на той час було відомо про двох поранених. "Один важкопоранений. Перехожий. Відірвало ногу… Ще жінка отримала поранення шиї. Також перехожа", – розповів він.