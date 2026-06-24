Інтерфакс-Україна
Події
13:40 24.06.2026

В Конотопі вже 4 постраждалих внаслідок удару по кінотеатру, серед них підліток – обладміністрація

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Кількість постраждалих внаслідок російської атаки по місту Конотоп Сумської області в середу зросла до чотирьох, повідомляє очільник обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Григоров.

"До чотирьох зросла кількість постраждалих внаслідок ворожого удару по Конотопу. Серед постраждалих – підліток, двоє жінок та чоловік. Усім медики надають необхідну допомогу", – написав Григоров в Телеграм.

Раніше мер Конотопа Артем Семеніхін повідомив, що окупанти атакували двома дронами кінотеатр у центрі міста, на той час було відомо про двох поранених. "Один важкопоранений. Перехожий. Відірвало ногу… Ще жінка отримала поранення шиї. Також перехожа", – розповів він.

Теги: #атака_рф #конотоп

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