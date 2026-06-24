Окупанти атакували об'єкт інфраструктури в Херсоні, центр міста знеструмлений

Енергопостачання центральної частини Херсона було припинене внаслідок російської атаки по об’єкту інфраструктури у середу, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Російські військові атакували об’єкт критичної інфраструктури у Херсоні, через що без електропостачання залишилась центральна частина міста. Наслідки ударів з’ясовуємо. Прошу поставитися до ситуації з розумінням", – написав Прокудін в Телеграм.

Як повідомлялося, днем раніше мешканець Херсона загинув через обстріл окупантами Корабельного району міста.