Інтерфакс-Україна
Події
13:35 24.06.2026

Окупанти атакували об'єкт інфраструктури в Херсоні, центр міста знеструмлений

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Енергопостачання центральної частини Херсона було припинене внаслідок російської атаки по об’єкту інфраструктури у середу, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Російські військові атакували об’єкт критичної інфраструктури у Херсоні, через що без електропостачання залишилась центральна частина міста. Наслідки ударів з’ясовуємо. Прошу поставитися до ситуації з розумінням", – написав Прокудін в Телеграм.

Як повідомлялося, днем раніше мешканець Херсона загинув через обстріл окупантами Корабельного району міста.

Теги: #знеструмлення #атака_рф #херсон

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