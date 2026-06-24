Інтерфакс-Україна
Події
13:29 24.06.2026

Повідомлено про підозру ексміністру часів Януковича та його спільникам, які привласнили понад 5 млн грн, – СБУ

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Повідомлено про підозру ексміністру часів Януковича та його спільникам, які привласнили понад 5 млн грн, – СБУ
Фото: СБУ

Служба безпеки України та Національна поліція ліквідували на Черкащині масштабну схему привласнення бюджетних коштів, виділених державою на розвиток агропромислового комплексу, до організації оборудки причетний ексміністр охорони навколишнього природного середовища часів президентства Віктора Януковича.

В телеграм-каналі в середу СБУ повідомляє, що наразі колишній високопосадовець – один із власників місцевої агрокомпанії, яка отримала з держбюджету 5,6 млн грн грантових коштів на створення нових ліній з виробництва комбікорму.

"За ці гроші бізнесмен та його партнери мали придбати відповідне технологічне обладнання і організувати нові робочі місця. Але замість модернізації виробничих потужностей, власник підприємства та його спільники розікрали грантові гроші, розподілили їх між собою, а в держоргани подали завідомо неправдиві звіти", – зазначають у відомстві.

В повідомленні не вказано ім’я фігуранта, як повідомили агентству джерела в правоохоронних органах, йдеться про Віктора Бойка.

За даними СБУ, в підроблених документах ділки зазначали, що "придбали" сільгоспобладнання та нібито "розширили штат" працівників агрокомпанії.

Ініційована правоохоронцями судово-економічна експертиза підтвердила факти незаконної діяльності фігурантів.

Під час обшуків за місцями їх роботи та проживання вилучено комп’ютерну техніку та чорнову документацію із доказами оборудки.

Наразі ексміністру, його партнеру по агрокомпанії та їхньому бухгалтеру повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України: чч. 2, 3 та 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (співучасть, організація та пособництво у привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою); ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (службове підроблення, вчинене за попередньою змовою групою осіб); ч. 2 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

 

Теги: #янукович #ексміністр #сбу #схема

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