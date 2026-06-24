Головний адмінкорпус Центру космічного зв'язку в російській Дубні був частково зруйнований 22 червня – Генштаб

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє про ураження будівель Головного виробничо-адміністративного корпусу та будівлі апаратно-модульного комплексу супутникового зв’язку в Центрі космічного зв’язку (ЦКС) "Дубна" в Московській області РФ в ніч на 22 червня.

"Додатковим аналізом даних підтверджено влучання в апаратно-модульний комплекс 32-метрової антени MARK-IV, що використовується для супутникового зв’язку, а також у технічну будівлю поряд із цією антеною. Окрім того, підтверджено ураження Головного виробничо-адміністративного (апаратно-програмного) корпусу з частковою руйнацією однієї з стін. Цей корпус містить у собі центральну апаратну ліній зв’язку, обладнання Наземного комплексу управління та Центральний пульт управління супутникової мережі", – йдеться в повідомленні в Телеграм у середу.

Зазначається, що ЦКС в Дубні є найбільшим наземним комплеком супутникового зв’язку в РФ та використовується для військового зв’язку, керування супутниковими ретрансляторами, які застосовуються Міноборони РФ для зв’язку, розвідки та координації окупаційних військ.