Інтерфакс-Україна
Події
13:27 24.06.2026

Головний адмінкорпус Центру космічного зв'язку в російській Дубні був частково зруйнований 22 червня – Генштаб

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Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє про ураження будівель Головного виробничо-адміністративного корпусу та будівлі апаратно-модульного комплексу супутникового зв’язку в Центрі космічного зв’язку (ЦКС) "Дубна" в Московській області РФ в ніч на 22 червня.

"Додатковим аналізом даних підтверджено влучання в апаратно-модульний комплекс 32-метрової антени MARK-IV, що використовується для супутникового зв’язку, а також у технічну будівлю поряд із цією антеною. Окрім того, підтверджено ураження Головного виробничо-адміністративного (апаратно-програмного) корпусу з частковою руйнацією однієї з стін. Цей корпус містить у собі центральну апаратну ліній зв’язку, обладнання Наземного комплексу управління та Центральний пульт управління супутникової мережі", – йдеться в повідомленні в Телеграм у середу.

Зазначається, що ЦКС в Дубні є найбільшим наземним комплеком супутникового зв’язку в РФ та використовується для військового зв’язку, керування супутниковими ретрансляторами, які застосовуються Міноборони РФ для зв’язку, розвідки та координації окупаційних військ.

Теги: #генштаб_зсу #дубно #центр_космічного_звязку

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