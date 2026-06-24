Інтерфакс-Україна
Події
13:20 24.06.2026

Спека накриє Україну в найближчі два дні, місцями короткочасні дощі та грози

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Спека накриє Україну в найближчі два дні, місцями короткочасні дощі та грози

Спекотна літня погода в Україні у четвер, 25 червня, – температура вдень 29-32°, лише на сході країни, в північних областях та Криму вдень місцями невеликі короткочасні дощі та грози, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с, температура вночі 15-20°; вдень 24-29°, на південному заході країни до 32°.

У Києві 25 червня також без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с, температура вночі 18-20°, вдень 26-28°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії  ім. Бориса Срезневського в Києві 25 червня найвища температура вдень була  35,4 в 2021р., найнижча вночі  5,8 в 1908р.

У п’ятницю, 26 червня, вночі без опадів, вдень в Україні, крім західних областей, місцями невеликі короткочасні дощі, грози. Вітер північний, північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-20°; вдень 24-29°, на Закарпатті, Прикарпатті та Одещині до 32°.

У Києві 26 червня без опадів, вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 18-20°, вдень 26-28°.

Теги: #погода #прогноз_погоди

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