Спека накриє Україну в найближчі два дні, місцями короткочасні дощі та грози

Спекотна літня погода в Україні у четвер, 25 червня, – температура вдень 29-32°, лише на сході країни, в північних областях та Криму вдень місцями невеликі короткочасні дощі та грози, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с, температура вночі 15-20°; вдень 24-29°, на південному заході країни до 32°.

У Києві 25 червня також без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с, температура вночі 18-20°, вдень 26-28°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 25 червня найвища температура вдень була 35,4 в 2021р., найнижча вночі 5,8 в 1908р.

У п’ятницю, 26 червня, вночі без опадів, вдень в Україні, крім західних областей, місцями невеликі короткочасні дощі, грози. Вітер північний, північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-20°; вдень 24-29°, на Закарпатті, Прикарпатті та Одещині до 32°.

У Києві 26 червня без опадів, вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 18-20°, вдень 26-28°.