Інтерфакс-Україна
Події
13:01 24.06.2026

Пєсков заявив про відсутність домовленостей щодо переговорів РФ з Україною

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Пєсков заявив про відсутність домовленостей щодо переговорів РФ з Україною

Наразі немає жодних домовленостей щодо переговорів з Україною, заявив прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

"Ні, жодних домовленостей немає", – сказав Пєсков у середу журналістам, пишуть росЗМІ.

На запитання про перспективи продовження переговорів за участю представників адміністрації США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера він відповів: "Ми розуміємо, що контакти будуть продовжені".

Водночас російська сторона з розумінням ставиться до того, що наразі американська сторона зайнята іншими справами. "Зрозуміло, що зараз вони зайняті іншими справами, але в якийсь момент вони звільняться, і ми розраховуємо на подальшу роботу", – зазначив Пєсков.

Теги: #переговори #пєсков

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