Інтерфакс-Україна
Події
12:57 24.06.2026

Окупанти завдали удару дронами по кінотеатру в Конотопі, відомо про двох поранених, одному відірвало ногу

1 хв читати
Окупанти завдали удару дронами по кінотеатру в Конотопі, відомо про двох поранених, одному відірвало ногу
Фото: Telegram Konotop today

Російські війська атакували двома дронами кінотеатр у центрі Конотопа (Сумська обл.), наразі відомо про двох поранених перехожих, повідомив міський голова Артем Семеніхін.

"пара кацапських дронів. Вибух, ще один. Кінотеатр. Просто центр. Поряд діти", – написав він у серії дописів у Телеграмі у середу.

За словами Семеніхіна, відомо про двох поранених. "Один важкопоранений. Перехожий. Відірвало ногу… Ще жінка отримала поранення шиї. Також перехожа".

Теги: #атака_бпла_рф #конотоп #кінотеатр

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:40 24.06.2026
В Конотопі вже 4 постраждалих внаслідок удару по кінотеатру, серед них підліток – обладміністрація

В Конотопі вже 4 постраждалих внаслідок удару по кінотеатру, серед них підліток – обладміністрація

16:29 20.06.2026
Четверо постраждалих на Київщині через атаку БпЛА – ОВА

Четверо постраждалих на Київщині через атаку БпЛА – ОВА

17:05 15.06.2026
Палац “Україна” зазнав значних пошкоджень під час масованої російської атаки на Київ

Палац “Україна” зазнав значних пошкоджень під час масованої російської атаки на Київ

08:13 15.06.2026
Удар РФ по Києво-Печерській лаврі пошкодив щонайменше п’ять пам’яток національного значення

Удар РФ по Києво-Печерській лаврі пошкодив щонайменше п’ять пам’яток національного значення

11:24 11.06.2026
Внаслідок ворожого удару по залізничному депо у Конотопі загинула співробітниця "Укрзалізниці", ще 4 працівників поранені

Внаслідок ворожого удару по залізничному депо у Конотопі загинула співробітниця "Укрзалізниці", ще 4 працівників поранені

11:40 10.06.2026
Росіяни атакують Харків дронами, постраждали 6 людей – ОВА

Росіяни атакують Харків дронами, постраждали 6 людей – ОВА

07:56 10.06.2026
Кількість постраждалих в Одесі зросла до трьох, серед них двоє малолітніх дітей

Кількість постраждалих в Одесі зросла до трьох, серед них двоє малолітніх дітей

09:43 08.06.2026
В Одесі троє постраждалих від атаки ворожого дрона, двоє у важкому стані

В Одесі троє постраждалих від атаки ворожого дрона, двоє у важкому стані

09:25 08.06.2026
Жінка загинула у Конотопі через ворожий обстріл, троє людей постраждали, серед них – дитина

Жінка загинула у Конотопі через ворожий обстріл, троє людей постраждали, серед них – дитина

08:58 08.06.2026
У результаті ворожої атаки на Конотоп загинула літня жінка – міський голова

У результаті ворожої атаки на Конотоп загинула літня жінка – міський голова

ВАЖЛИВЕ

ДБР перевіряє факти, оприлюднені у ЗМІ щодо штурмового полку "Скеля"

Кількість жертв ракетного удару по Кривому Рогу зросла до чотирьох, постраждали 27 людей – Рада оборони міста

Угорщина заблокувала процедурний крок для подальшого просування переговорів щодо вступу України та Молдови в ЄС

Наглядрада "Нафтогазу" призначила Лівертовського членом правління та фінансовим директором компанії

Мінрозвитку планує підписати на URC 2026 угоди на понад EUR1,5 млрд – віцепрем'єр з відновлення

ОСТАННЄ

ДБР перевіряє факти, оприлюднені у ЗМІ щодо штурмового полку "Скеля"

Кабмін передав видавництво "Веселка" до сфери управління Міносвіти

Село Іволжанське Сумської області перебуває під повним контролем Сил оборони України – УВ "Курськ" спростував заяви про окупацію

Окупанти атакували об'єкт інфраструктури в Херсоні, центр міста знеструмлений

Повідомлено про підозру ексміністру часів Януковича та його спільникам, які привласнили понад 5 млн грн, – СБУ

Головний адмінкорпус Центру космічного зв'язку в російській Дубні був частково зруйнований 22 червня – Генштаб

Спека накриє Україну в найближчі два дні, місцями короткочасні дощі та грози

Пєсков заявив про відсутність домовленостей щодо переговорів РФ з Україною

Держприкордонслужба: про пропуск туристичних бусів через ПП "Дяківці – Раковець" домовились з Румунією

Відкриття переговорного кластера з ЄС дає новий імпульс URC 2026 – представник МЗС Польщі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА