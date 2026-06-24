Окупанти завдали удару дронами по кінотеатру в Конотопі, відомо про двох поранених, одному відірвало ногу

Фото: Telegram Konotop today

Російські війська атакували двома дронами кінотеатр у центрі Конотопа (Сумська обл.), наразі відомо про двох поранених перехожих, повідомив міський голова Артем Семеніхін.

"пара кацапських дронів. Вибух, ще один. Кінотеатр. Просто центр. Поряд діти", – написав він у серії дописів у Телеграмі у середу.

За словами Семеніхіна, відомо про двох поранених. "Один важкопоранений. Перехожий. Відірвало ногу… Ще жінка отримала поранення шиї. Також перехожа".