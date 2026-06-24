Інтерфакс-Україна
Події
12:53 24.06.2026

Держприкордонслужба: про пропуск туристичних бусів через ПП "Дяківці – Раковець" домовились з Румунією

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На кордоні з Румунією відкрили додатковий маршрут для туристичних автобусів через пункт пропуску (ПП) "Дяківці-Раковець" – домовились про тимчасовий пропуск автобусів будь-якого розміру до 1 вересня, повідомила Держприкордонслужба.

"З початком туристичного сезону в пунктах пропуску Чернівецької області значно зростає кількість туристичних автобусів. Оскільки найпопулярнішим напрямком залишається українсько-румунський кордон, з румунською стороною домовились про тимчасовий пропуск автобусів будь-якого розміру через пункт пропуску "Дяківці – Раковець".

Рух через цей пункт можливий лише на виїзд з України – і діятиме до кінця літа. Водіям потрібно зареєструватися в системі "Є-черга" та прибути до пункту пропуску у визначений час.

Теги: #румунiя #пропуск #автобуси

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