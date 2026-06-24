Інтерфакс-Україна
Події
12:47 24.06.2026

Відкриття переговорного кластера з ЄС дає новий імпульс URC 2026 – представник МЗС Польщі

3 хв читати
Відкриття переговорного кластера з ЄС дає новий імпульс URC 2026 – представник МЗС Польщі
Фото: Дмитро Кошовий

Наразі, за даними організаторів, конференція у Гданську виглядає найбільшою з усіх URC

Європейський Союз 15 червня офіційно розпочав переговори з Україною щодо вступу, відкривши перший з шести переговорний кластер, це дає новий додатковий імпульс цьогорічній Конференції з відновлення України (URC 2026), яка пройде у Гданську 25-26 червня, заявив заступник директора департаменту з питань розширення та політики східного сусідства Міністерства закордонних справ Польщі Міхал Гергонь (Michał Giergoń).

"Кластер розповідає нам про основи того, як має керуватися країна, як вона має працювати, які правила та цінності ми хочемо підтримувати. Цей перший кластер включає верховенство права, боротьбу з корупцією та багато інших питань, є ключовим", – зазначив важливість цієї події для бізнесу Гергонь на бізнес-сніданку, організованому у середу на полях URC 2026 компанією "BDO Україна", передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

Представник МЗС Польщі зазначив, що відкриття першого переговорного кластера всього через чотири року з момент отримання країною статусу кандидата, є вражаючим результатом.

За його словами, Конференція у Гданську, ймовірно, стане найбільшою з усіх подібних конференцій – у Лугано у 2022 році, Лондоні у 2023 році, Берліні у 2024 році та Римі у 2025 році.

"Цьогорічна конференція, судячи з того, що є в наших ноутбуках, навіть більша, ніж у Римі", – сказав Гергонь. Він уточнив, що очікується більше 5 тис. учасників та більше, ніж у Римі, високопоставлених делегацій.

Представник МЗС додав, що ще триває дискусія, хто виступатиме на відкритті засідання високого рівня, "тому що тут так багато міністрів, заступників міністрів, прем’єр-міністрів та віце-прем’єр-міністрів".

Гергонь нагадав, що на URC 2026 буде п’ять основних потоків-вимірів, в тому числі вперше – оборона та безпеку.

"Я щиро сподіваюся, що у вас буде нагода послухати багато дискусій про те, як сучасні технології змінюють війну… Цілком очевидно, що Україна зараз є абсолютним лідером інновацій у секторі подвійного використання", – зауважив дипломат.

Він також запросив відвідати бізнес-ярмарок, на якому підготовлено понад 200 стендів, а також стенди регіонів.

"Підсумовуючи, я також хотів би сказати вам, що ви серед друзів", – наголосив також Гергонь після виступу президента Спілки підприємців та роботодавців Польщі (ZPP) Цезарія Кажмєрчака (Cezary Kaźmierczak), який говорив про великі перспективі польсько-української економічної співпраці.

Гергонь згадав, що понад 15 років своєї професійної кар’єри працював над польсько-українськими відносинами на багатьох різних посадах, після початку повномасштабної агресії він був відряджений до Києві та був заступником польського комісара з питань відбудови України.

"І лише заради цього конкретного заходу я хотів би сказати вам, що ZPP – один з ваших найбільших друзів. І їхня позиція завжди була непохитною: Польща та Україна повинні співпрацювати. Оскільки ми сусіди, у нас завжди будуть якісь проблеми чи питання, які потрібно вирішити. Але зрештою, економічно ми можемо знайти ці моменти, ці сфери, ці питання, з якими ми можемо співпрацювати, і які можуть бути взаємовигідними для обох країн", – підсумував заступник директора департаменту з питань розширення та політики східного сусідства Міністерства закордонних справ Польщі.

Теги: #urc_2026 #гергонь_міхал

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:15 24.06.2026
Квасневський прогнозує припинення вогню в Україні у найближчі місяці: Зараз у нас буря перед тишею

Квасневський прогнозує припинення вогню в Україні у найближчі місяці: Зараз у нас буря перед тишею

12:19 24.06.2026
Рішення Зеленського не їхати на URC 2026 деескалює напруженість між країнами, вважає польський міністр

Рішення Зеленського не їхати на URC 2026 деескалює напруженість між країнами, вважає польський міністр

11:29 24.06.2026
Україна на URC 2026 презентує проєкти "Економіки майбутнього" і УФКС, платформу "Додому" і ШІ-програму для відновлення міст

Україна на URC 2026 презентує проєкти "Економіки майбутнього" і УФКС, платформу "Додому" і ШІ-програму для відновлення міст

ВАЖЛИВЕ

Кількість жертв ракетного удару по Кривому Рогу зросла до чотирьох, постраждали 27 людей – Рада оборони міста

Угорщина заблокувала процедурний крок для подальшого просування переговорів щодо вступу України та Молдови в ЄС

Наглядрада "Нафтогазу" призначила Лівертовського членом правління та фінансовим директором компанії

Мінрозвитку планує підписати на URC 2026 угоди на понад EUR1,5 млрд – віцепрем'єр з відновлення

Зеленський: Графік постачання ППО – це ключовий графік для України

ОСТАННЄ

В Конотопі вже 4 постраждалих внаслідок удару по кінотеатру, серед них підліток – обладміністрація

Окупанти атакували об'єкт інфраструктури в Херсоні, центр міста знеструмлений

Повідомлено про підозру ексміністру часів Януковича та його спільникам, які привласнили понад 5 млн грн, – СБУ

Головний адмінкорпус Центру космічного зв'язку в російській Дубні був частково зруйнований 22 червня – Генштаб

Спека накриє Україну в найближчі два дні, місцями короткочасні дощі та грози

Пєсков заявив про відсутність домовленостей щодо переговорів РФ з Україною

Окупанти завдали удару дронами по кінотеатру в Конотопі, відомо про двох поранених, одному відірвало ногу

Держприкордонслужба: про пропуск туристичних бусів через ПП "Дяківці – Раковець" домовились з Румунією

США провели перше успішне випробування системи протиракетної оборони "Золотий купол" – голова Пентагону

Генштаб повідомив про удари по Оренбурзькому ГПЗ, гелієвому заводу та центру космічного зв'язку в РФ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА