Відкриття переговорного кластера з ЄС дає новий імпульс URC 2026 – представник МЗС Польщі

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Наразі, за даними організаторів, конференція у Гданську виглядає найбільшою з усіх URC

Європейський Союз 15 червня офіційно розпочав переговори з Україною щодо вступу, відкривши перший з шести переговорний кластер, це дає новий додатковий імпульс цьогорічній Конференції з відновлення України (URC 2026), яка пройде у Гданську 25-26 червня, заявив заступник директора департаменту з питань розширення та політики східного сусідства Міністерства закордонних справ Польщі Міхал Гергонь (Michał Giergoń).

"Кластер розповідає нам про основи того, як має керуватися країна, як вона має працювати, які правила та цінності ми хочемо підтримувати. Цей перший кластер включає верховенство права, боротьбу з корупцією та багато інших питань, є ключовим", – зазначив важливість цієї події для бізнесу Гергонь на бізнес-сніданку, організованому у середу на полях URC 2026 компанією "BDO Україна", передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

Представник МЗС Польщі зазначив, що відкриття першого переговорного кластера всього через чотири року з момент отримання країною статусу кандидата, є вражаючим результатом.

За його словами, Конференція у Гданську, ймовірно, стане найбільшою з усіх подібних конференцій – у Лугано у 2022 році, Лондоні у 2023 році, Берліні у 2024 році та Римі у 2025 році.

"Цьогорічна конференція, судячи з того, що є в наших ноутбуках, навіть більша, ніж у Римі", – сказав Гергонь. Він уточнив, що очікується більше 5 тис. учасників та більше, ніж у Римі, високопоставлених делегацій.

Представник МЗС додав, що ще триває дискусія, хто виступатиме на відкритті засідання високого рівня, "тому що тут так багато міністрів, заступників міністрів, прем’єр-міністрів та віце-прем’єр-міністрів".

Гергонь нагадав, що на URC 2026 буде п’ять основних потоків-вимірів, в тому числі вперше – оборона та безпеку.

"Я щиро сподіваюся, що у вас буде нагода послухати багато дискусій про те, як сучасні технології змінюють війну… Цілком очевидно, що Україна зараз є абсолютним лідером інновацій у секторі подвійного використання", – зауважив дипломат.

Він також запросив відвідати бізнес-ярмарок, на якому підготовлено понад 200 стендів, а також стенди регіонів.

"Підсумовуючи, я також хотів би сказати вам, що ви серед друзів", – наголосив також Гергонь після виступу президента Спілки підприємців та роботодавців Польщі (ZPP) Цезарія Кажмєрчака (Cezary Kaźmierczak), який говорив про великі перспективі польсько-української економічної співпраці.

Гергонь згадав, що понад 15 років своєї професійної кар’єри працював над польсько-українськими відносинами на багатьох різних посадах, після початку повномасштабної агресії він був відряджений до Києві та був заступником польського комісара з питань відбудови України.

"І лише заради цього конкретного заходу я хотів би сказати вам, що ZPP – один з ваших найбільших друзів. І їхня позиція завжди була непохитною: Польща та Україна повинні співпрацювати. Оскільки ми сусіди, у нас завжди будуть якісь проблеми чи питання, які потрібно вирішити. Але зрештою, економічно ми можемо знайти ці моменти, ці сфери, ці питання, з якими ми можемо співпрацювати, і які можуть бути взаємовигідними для обох країн", – підсумував заступник директора департаменту з питань розширення та політики східного сусідства Міністерства закордонних справ Польщі.