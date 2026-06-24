США провели перше успішне випробування системи протиракетної оборони "Золотий купол" – голова Пентагону

Сполучені Штати Америки провели перше успішне випробування нової системи протиракетної оборони Golden Dome ("Золотий купол"), повідомив голова Пентагону Піт Гегсет.

"Перше випробування проєкту "Золотий купол для Америки" (GDA) пройшло з повним успіхом – і для мене честь стати свідком цього особисто", – написав Гегсет у соцмережі Х у середу.

"Була використана передова технологія спрямованої енергії та система динамічного автономного ураження (DDAD), яка бездоганно й автономно навела на ціль і знищила безліч загроз, що наближалися. Це випробування пройшло згідно з планом і динамічно нейтралізувало кожну загрозу", – зазначив він.

За словами голови Пентагону, "наші елітні військовослужбовці інтегрувалися з технологіями нового покоління, щоб зупинити безпілотники та крилаті ракети, що наближалися", і що компанії, як старі, так і нові, "конкурують, співпрацюють і перемагають, виконують пріоритетні завдання президента Трампа".

Гегсет наголосив, що президент США Дональд Трамп втілює в життя бачення президента Рейгана щодо Стратегічної оборонної ініціативи (СОІ). "Завдяки "Золотому куполу" міністерство оборони захищатиме нашу батьківщину потужніше, ніж будь-коли раніше. "Золотий купол" – реальний, потужний і рухається до мети", – заявив він.

Раніше портал Axios повідомив, що Гегсет і технічний директор Пентагону Еміль Майкл особисто були присутні на випробуваннях мікрохвильової та лазерної зброї на полігоні в штаті Нью-Мексико.

Golden Dome ("Золотий купол") – це проєкт масштабної багаторівневої системи протиракетної та протиповітряної оборони, призначений для захисту території США від балістичних, гіперзвукових і крилатих ракет. Проєкт розробляється з 2025 року під керівництвом Космічних сил та Міністерства оборони США.

Згідно з аналізом Бюджетного управління Конгресу (CBO), розгортання та підтримка всієї архітектури "Золотого купола" може обійтися американським платникам податків у 1,2 трлн доларів протягом наступних двадцяти років. Ця цифра різко контрастує з початковим прогнозом адміністрації Трампа, який становив приблизно $175 млрд.