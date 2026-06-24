Інтерфакс-Україна
Події
12:37 24.06.2026

Генштаб повідомив про удари по Оренбурзькому ГПЗ, гелієвому заводу та центру космічного зв'язку в РФ

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Генштаб повідомив про удари по Оренбурзькому ГПЗ, гелієвому заводу та центру космічного зв'язку в РФ
Фото: Генштаб ЗСУ

Підрозділи Сил оборони України уразили Оренбурзький газопереробний завод в Оренбурзькій області РФ та єдиний в РФ гелієвий завод в ніч на 24 червня 2026 року.

Як повідомляється в телеграм-каналі Генерального штабу Збройних сил України, на території підприємств зафіксовано пожежу, масштаби збитків уточнюються. Відстань до цілей – понад 1200 км від лінії бойового зіткнення.

"Оренбурзький газопереробний завод (ГПЗ) та Оренбурзький гелієвий завод (ОГЗ) формують один комплекс. ГПЗ виділяє очищений природній газ і сірку (що, зокрема, використовується для виробництва вибухівки та чорного пороху). ОГЗ ж забирає очищений безсірчистий газ і методом глибокого охолодження дістає з нього найцінніші компоненти – гелій (інертний газ використовується в рідкопаливних двигунах ракет і системах наведення) та етан (що є ключовим компонентом для сировини у синтезі спецпластиків, кабельної ізоляції для авіації та ключових пластифікаторів для твердих ракетних палив і порохів)", – йдеться в повідомленні.

Оренбурзький ГПЗ є одним з найбільших у світі газохімічних комплексів, введених в експлуатацію в 1974 році та був побудований за участі іноземців. Потужність об’єкта – 45 млрд куб. м газу на рік; на завод припадає 60% всього газу, що переробляє "Газпром переробка".

Також, за даними Генштабу, в Бєлгородській області РФ уражено склад FPV-дронів ворога в районі Алексєєвки. Також завдано ураження пунктам управління БпЛА окупантів в районах Часового Яру Донецької області, Басані та Грозового Запорізької області на тимчасово окупованих територіях України, Тьоткіно і Попово-Лежачів Курської області РФ, а також Журавлівки Бєлгородської області РФ.

Крім того, за результатами аналізу даних підтверджено знищення двох морських безекіпажних катерів противника 23 червня 2026 року в північно-західній частині акваторії Чорного моря.

Окрім того, підтверджено пошкодження двох будівель із подальшим горінням на території центру космічного зв’язку "Владимир" у Владимирській області РФ, який забезпечує функціонування систем супутникового та далекого космічного зв’язку, які використовуються, зокрема, в інтересах силових структур держави-агресора.

Теги: #генштаб_зсу #цілі #ураження

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