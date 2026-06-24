Зеленський підписав закон про нові правила декларування для суддів: перевірятимуть майно і родинні зв'язки

Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський підписав євроінтеграційний закон щодо удосконалення декларацій доброчесності суддів та родинних зв’язків судді – нові правила декларування передбачають не лише майно, а й родинні зв’язки, повідомила пресслужба Верховної Ради.

"Верховна Рада отримала підписаний президентом України Закон щодо удосконалення декларацій доброчесності суддів та родинних зв’язків судді", – йдеться у повідомленні українського парламенту в Телеграмі у середу.

Зазначається, що закон № 4905-ІХ визначає порядок подання однієї об’єднаної декларації щодо доброчесності та родинних зв’язків суддів, посилює підзвітність судової влади відповідно до рекомендацій Єврокомісії – через обов’язкове зазначення у деклараціях даних про законність походження майна.

Закон № 4905-ІХ (проєкт № 13165-2) об’єднує декларації доброчесності та родинних зв’язків суддів у єдиний документ, що подається щорічно до 1 травня. Перевірку документа здійснюватиме Вищою кваліфікаційною комісією суддів, забезпечуючи публічний доступ до даних.

За законом, судді зобов’язані заповнювати та подавати цей об’єднаний документ через офіційний сайт ВККС. Комісія проводить перевірку поданих відомостей, реагуючи на можливі факти неподання або недостовірності даних, а також на повідомлення від будь-яких осіб. Водночас, повну перевірку майнового стану суддів здійснює Національне агентство з питань запобігання корупції. Проте саме спеціалізований контроль суддівських декларацій доброчесності законодавчо закріплений за ВККС.

Закон радикально розширює коло осіб, чий зв’язок із суддею підлягає обов’язковому декларуванню, якщо вони обіймали високі посади протягом останніх 5 років. За приховування родичів у владній вертикалі загрожуватиме відповідальність.

Документ об’єднує дві окремі суддівські декларації в єдиний документ і є одним із ключових зобов’язань України за програмою Ukraine Facility та рекомендацій Європейської Комісії.