Інтерфакс-Україна
Події
12:33 24.06.2026

Зеленський підписав закон про нові правила декларування для суддів: перевірятимуть майно і родинні зв'язки

2 хв читати
Зеленський підписав закон про нові правила декларування для суддів: перевірятимуть майно і родинні зв'язки
Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський підписав євроінтеграційний закон щодо удосконалення декларацій доброчесності суддів та родинних зв’язків судді – нові правила декларування передбачають не лише майно, а й родинні зв’язки, повідомила пресслужба Верховної Ради.

"Верховна Рада отримала підписаний президентом України Закон щодо удосконалення декларацій доброчесності суддів та родинних зв’язків судді", – йдеться у повідомленні українського парламенту в Телеграмі у середу.

Зазначається, що закон № 4905-ІХ визначає порядок подання однієї об’єднаної декларації щодо доброчесності та родинних зв’язків суддів, посилює підзвітність судової влади відповідно до рекомендацій Єврокомісії – через обов’язкове зазначення у деклараціях даних про законність походження майна.

Закон № 4905-ІХ (проєкт № 13165-2) об’єднує декларації доброчесності та родинних зв’язків суддів у єдиний документ, що подається щорічно до 1 травня. Перевірку документа здійснюватиме Вищою кваліфікаційною комісією суддів, забезпечуючи публічний доступ до даних.

За законом, судді зобов’язані заповнювати та подавати цей об’єднаний документ через офіційний сайт ВККС. Комісія проводить перевірку поданих відомостей, реагуючи на можливі факти неподання або недостовірності даних, а також на повідомлення від будь-яких осіб. Водночас, повну перевірку майнового стану суддів здійснює Національне агентство з питань запобігання корупції. Проте саме спеціалізований контроль суддівських декларацій доброчесності законодавчо закріплений за ВККС.

Закон радикально розширює коло осіб, чий зв’язок із суддею підлягає обов’язковому декларуванню, якщо вони обіймали високі посади протягом останніх 5 років. За приховування родичів у владній вертикалі загрожуватиме відповідальність.

Документ об’єднує дві окремі суддівські декларації в єдиний документ і є одним із ключових зобов’язань України за програмою Ukraine Facility та рекомендацій Європейської Комісії.

Теги: #судді #доброчесність #закон

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:09 23.06.2026
Зеленський підписав закон про публічні закупівлі

Зеленський підписав закон про публічні закупівлі

08:54 20.06.2026
Єврокомісія готує закон про диверсифікацію постачання критичних мінералів на тлі залежності ЄС від Китаю – ЗМІ

Єврокомісія готує закон про диверсифікацію постачання критичних мінералів на тлі залежності ЄС від Китаю – ЗМІ

06:25 11.06.2026
Ще троє колишніх суддів з Криму отримали вироки за держзраду

Ще троє колишніх суддів з Криму отримали вироки за держзраду

20:19 09.06.2026
Рада відхилила євроінтеграційний законопроєкт про біоцидні продукти

Рада відхилила євроінтеграційний законопроєкт про біоцидні продукти

15:03 09.06.2026
Рада оптимізувала форми декларування доброчесності суддів відповідно до рекомендацій ЄК

Рада оптимізувала форми декларування доброчесності суддів відповідно до рекомендацій ЄК

14:07 09.06.2026
Рада прийняла закон про безпеку та інтероперабельність залізничного транспорту України

Рада прийняла закон про безпеку та інтероперабельність залізничного транспорту України

13:54 29.05.2026
ВРП відсторонила від здійснення правосуддя трьох суддів Верховного Суду, підозрюваних у справі щодо корупції

ВРП відсторонила від здійснення правосуддя трьох суддів Верховного Суду, підозрюваних у справі щодо корупції

17:57 21.05.2026
ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді застави двом суддям Верховного суду по справі Князева

ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді застави двом суддям Верховного суду по справі Князева

15:57 19.05.2026
Зеленський призначив 23 суддів – укази

Зеленський призначив 23 суддів – укази

13:50 14.05.2026
Академічна доброчесність залишається проґалиною освітнього процесу у школах – голова комітету Ради

Академічна доброчесність залишається проґалиною освітнього процесу у школах – голова комітету Ради

ВАЖЛИВЕ

Кількість жертв ракетного удару по Кривому Рогу зросла до чотирьох, постраждали 27 людей – Рада оборони міста

Угорщина заблокувала процедурний крок для подальшого просування переговорів щодо вступу України та Молдови в ЄС

Наглядрада "Нафтогазу" призначила Лівертовського членом правління та фінансовим директором компанії

Мінрозвитку планує підписати на URC 2026 угоди на понад EUR1,5 млрд – віцепрем'єр з відновлення

Зеленський: Графік постачання ППО – це ключовий графік для України

ОСТАННЄ

УЧХ провели освітні вебінари для жінок-підприємиць

Ворог системно б'є по АЗС Сумської області – обладміністрація

Сирський побував на Олександрівському напрямку: Десантники роблять усе, щоб противник не зміг просуватися

Голова освітнього комітету Ради Бабак скаржиться на слабкий менеджмент у Міносвіти

СБУ уразила системи ППО та військові аеродроми ворога в тимчасово окупованому Криму

В Києві обмежать рух великовагового транспорту при температурі повітря понад +28ºС

Посадовець міськради на Донеччині підозрюється в переплаті 14 млн грн на закупці колючого дроту для оборони

У Франції побито температурні рекорди з 1947 року, максимальна температура на заході країни майже 45°С

У лікарні помер водій тролейбуса, що зазнав поранень після атаки КАбами на Суми 22 червня

В СБС заявили про ураження головної електропідстанції Севастополя

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА