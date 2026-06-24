УЧХ провели освітні вебінари для жінок-підприємиць

Український Червоний Хрест (УЧХ) спільно з громадською організацією (ГО) UMIND у червні провели серію освітніх вебінарів для жінок-підприємиць у межах програми "Підтримка розширення економічних прав жінок в Україні".

"Червневий цикл розпочався з відкритих бізнес-консультацій і аналізу практичних кейсів… До заходів долучилися понад 400 учасниць із різних регіонів країни", - повідомив УЧХ у Фейсбуці у середу.

Учасниці вебінарів дізналися, як розвивати бізнес-зв’язки, будувати ефективний нетворкінг і масштабувати власну справу. На вебінарі про торгівельну марку вони розібрали, як захистити інтелектуальну власність, уникнути копіювання, створити франшизу та безпечно продавати товари онлайн.

Тему формування сильної команди учасниці обговорили на зустрічі „Люди для власної справи: як знайти своїх та побудувати ефективну команду". Вони ознайомилися з алгоритмами проведення співбесід і дізналися, чому гнучкі навички часто визначають успіх більше, ніж технічні.

Завершальна дискусія об’єднала підприємниць, які вже залучили грантове фінансування: вони поділилися практичними рішеннями — від старту проєкту до використання коштів і подолання реальних викликів.

"Червневі вебінари допомогли учасницям розібратися в юридичних тонкощах ведення бізнесу, навчитися ефективно наймати людей та отримати потужну порцію мотивації від практиків", - наголосили в УЧХ.

Заходи проводяться у межах програми "Підтримка розширення економічних прав жінок в Україні", що реалізує Український Червоний Хрест у партнерстві з Österreichisches Rotes Kreuz Австрійським Червоним Хрестом за підтримки NACHBAR IN NOT та Austrian Development Agency, за організаційної й технічної підтримки ГО UMIND.

Джерело: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine/posts/pfbid02ahLeedChs13ticzAUTsSKW7fhA63Qs5GJ332v6MYrfftJ26tHsypE5eX9d7XVpeMl