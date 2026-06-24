Ворог системно б'є по АЗС Сумської області – обладміністрація

Фото: Сумська МВА

Російські окупаційні війська завдали удару по автозаправній станції (АЗС) на околиці Сум, постраждали троє цивільних, повідомив очільник обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Григоров.

"Сьогодні зранку російський безпілотник атакував автозаправну станцію на околиці Сум. Ворог системно б’є по АЗС області. Попередньо, постраждали троє цивільних, які перебували на території", – написав він у Телеграмі у середу.

За словами Григорова, за попередньою інформацією, ушкодження не важкі.

"Також пошкоджені автомобілі. Наслідки атаки уточнюються.", – додав він.