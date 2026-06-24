Інтерфакс-Україна
Події
11:50 24.06.2026

Сирський побував на Олександрівському напрямку: Десантники роблять усе, щоб противник не зміг просуватися

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Сирський побував на Олександрівському напрямку: Десантники роблять усе, щоб противник не зміг просуватися
Фото: https://www.facebook.com/CinCAFofUkraine/

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський здійснив робочу поїздку в район ведення активних бойових дій на Олександрівському напрямку.

"Здійснив чергову робочу поїздку в район ведення активних бойових дій. Працював у військових частинах, що виконують завдання із відсічі збройної агресії рф на Олександрівському напрямку", – йдеться у дописі головкома у соцмережах.

Сирський заслухав доповідь командувача Десантно-штурмових військ Збройних сил України генерал-майора Олега Апостола про ситуацію в районі відповідальності, результати проведеної роботи та виконання раніше визначених завдань.

"Обговорили варіанти подальших дій, скоригував плани", – зазначив Сирський.

Також він відвідав 95-ту окрему десантно-штурмову бригаду. За словами головкома, на місці "детально ознайомився із обстановкою у смузі відповідальності, прийняв необхідні рішення щодо вирішення проблемних питань".

"Воїни-десантники ведуть активні оборонні дії та роблять усе, щоб противник не зміг просуватися і закріплюватися. Наші пріоритети незмінні – звільнення української території від російських окупантів, збереження життя наших воїнів. Дякую кожному військовослужбовцю за стійкість та мужність!" – підкреслив Сирський.

Теги: #олександрівський_напрямок #сирський

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