Голова освітнього комітету Ради Бабак скаржиться на слабкий менеджмент у Міносвіти

Голова комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак знову говорить про проблеми з управлінськими рішеннями та слабким менеджментом у Міністерстві освіти і науки.

"Не перший рік Комітет наголошував про необхідність вчасного забезпечення закладів загальної освіти підручниками, які мають бути оновлені до початку навчального року, але щоразу цього не ставалося. Про це свідчать незадовільні рішення комітетських засідань (чимала кількість). Так само кілька років поспіль ми пропонували МОНу розглянути можливість укладення договорів на доставку підручників безпосередньо з "Укрпоштою" або "Новою Поштою". У відповідь міністерство неодноразово запевняло, що такий підхід є економічно невигідним", – написав Бабак в телеграм-каналі.

За його словами, у міністерстві надавали інформацію про проведені консультації з поштовими операторами та розрахунки, які нібито підтверджували, що така централізована доставка коштуватиме дорожче.

"Після безпосереднього спілкування з керівництвом компаній вдалося перевірити ці твердження. З’ясувалося, що доставка не лише не є дорожчою, а й може бути фінансово вигідною для усіх учасників процесу. Але МОН не уклало прямий договір із поштовим оператором. Натомість видавцям додали 2,5% до вартості, щоб вони самостійно організовували доставку. А видавці, в свою чергу, замовили доставку (принаймні більшу її частину) в … Укрпошти!", – розповів голова комітету.

На думку Бабака, ця ситуація вкотре свідчить про проблеми з управлінськими рішеннями та слабким менеджментом у Міносвіти.