СБУ уразила системи ППО та військові аеродроми ворога в тимчасово окупованому Криму

Служба безпеки України уразила системи ППО російських військ у районі Керченської протоки, а також інфраструктуру військових аеродромів "Саки" та "Гвардійське" на тимчасово окупованій території АР Крим, повідомляє СБУ.

"Виконуючи поставлені Президентом України Володимиром Зеленським завдання, воїни Центру спецоперацій "Альфа" СБУ завдали успішних ударів по засобах протиповітряної оборони російських військ у районі Керченської протоки, а також по інфраструктурі військових аеродромів "Саки" та "Гвардійське" на тимчасово окупованій території АР Крим", – йдеться в повідомленні української спецслужби в телеграм-каналі в середу.

За попередніми даними, у результаті спецоперації на військовому аеродромі "Саки" уражено чотири ангари для зберігання авіаційної техніки.

"Крім того, поблизу Керчі уражено дві одиниці озброєння зі складу зенітного ракетного комплексу С-400, а також два зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцир-С1""", – наголошують у відомстві.

В СБУ уточнюють, що це вже четвертий уражений "Альфою" СБУ "Панцир-С1" у цьому районі.

"Російські окупанти втрачають контроль над небом Криму. Кожен знищений комплекс ППО та кожен уражений військовий аеродром відкриває нові можливості для подальших ударів України по військовій інфраструктурі ворога. СБУ й надалі методично перетворюватиме Крим на територію постійних втрат для російської армії, допоки вона не покине український півострів", – резюмується в повідомленні.