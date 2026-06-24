Інтерфакс-Україна
Події
11:16 24.06.2026

В Києві обмежать рух великовагового транспорту при температурі повітря понад +28ºС

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В Києві обмежать рух великовагового транспорту при температурі повітря понад +28ºС

У періоди, коли температура повітря перевищуватиме +28 ºС, на всіх в’їздах до столиці обмежуватимуть рух великовагового транспорту загальною масою понад 24 тонн і навантаженням на вісь понад 7 тонн, повідомляє Київська міська державна адміністрація (КМДА) у середу.

"Такі заходи запроваджують у прогнозовану спеку, щоб захистити дорожнє покриття від пошкоджень", – пояснюють у КМДА.

Обмеження діють відповідно до розпорядження КМДА від 07.07.2012 № 1173 "Про обмеження руху великовагового автотранспорту на вулицях і дорогах м. Києва у зв’язку з підвищенням температури повітря".

Контроль за дотриманням водіями великовагових транспортних засобів цього рішення веде Управління патрульної поліції у м. Києві.

Теги: #київ #фури #спека

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