Посадовець міськради на Донеччині підозрюється в переплаті 14 млн грн на закупці колючого дроту для оборони

Фото: Офіс генпрокурора

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури повідомлено про підозру уповноваженому з проведення тендерних закупівель Костянтинівської міської ради на Донеччині, службова недбалість якого на закупці колючого дроту для оборони призвела до переплати бюджетних коштів на суму майже 14 млн грн.

"У 2025 році посадовець організовував закупівлю спірального колючого дроту типу "єгоза", який використовують для облаштування оборонних рубежів, укріплень і загороджень на фронт", – інформує Офіс генпрокурора в телеграм-каналі в середу.

У відомстві уточнюють, що ця продукція призначалася для посилення оборони на одному зі стратегічно важливих напрямків Донеччини.

Водночас, як наголошують в прокуратурі, під час закупівлі посадовець належним чином не перевірив вартість товару, запропоновану постачальником.

"У результаті міська рада уклала договори за цінами, які, за даними слідства, майже у півтора рази перевищували ринкові. Через службову недбалість державі завдано збитків у вигляді переплати бюджетних коштів на суму майже 14 млн грн", – йдеться в повідомленні.

Посадовцю інкримінують неналежне виконання службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.