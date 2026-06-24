Інтерфакс-Україна
Події
11:11 24.06.2026

У Франції побито температурні рекорди з 1947 року, максимальна температура на заході країни майже 45°С

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У Франції побито температурні рекорди з 1947 року, максимальна температура на заході країни майже 45°С

Температурні рекорди були зафіксовані на 339 метеостанціях Франції у вівторок, найвищі температури спостерігались з моменту початку обстежень у 1947, пише BFMTV у середу.

"Ці історичні температури в основному стосуються західної Франції, частини території, яка найбільше піддається впливу теплових хвиль. Максимум в 44,3°С був зафіксований в Піссосі (Pissos)", - йдеться у повідомленні.

Рекордні позначки температури можуть знову спостерігатись і сьогодні в середу.

Загалом 44 млн французів страждають від спеки.

Теги: #рекорд #спека #франція

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