Інтерфакс-Україна
Події
10:50 24.06.2026

У лікарні помер водій тролейбуса, що зазнав поранень після атаки КАбами на Суми 22 червня

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Помер водій тролейбуса, що зазнав важких травм під час удару КАБами на околиці Сум 22 червня увечері, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Григоров.

"На превеликий жаль, у лікарні помер 57-річний чоловік, який отримав надважкі травми внаслідок російського удару КАБ по околицях Сум. Це водій тролейбуса, який у момент атаки ввечері в понеділок перебував поблизу епіцентру удару", – написав він у Телеграмі у середу.

"Увесь цей час лікарі боролися за його життя. Але поранення були надзвичайно важкими", – зазначив Григоров.

 

Теги: #каби #водій #загибель #суми

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