У лікарні помер водій тролейбуса, що зазнав поранень після атаки КАбами на Суми 22 червня

Помер водій тролейбуса, що зазнав важких травм під час удару КАБами на околиці Сум 22 червня увечері, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Григоров.

"На превеликий жаль, у лікарні помер 57-річний чоловік, який отримав надважкі травми внаслідок російського удару КАБ по околицях Сум. Це водій тролейбуса, який у момент атаки ввечері в понеділок перебував поблизу епіцентру удару", – написав він у Телеграмі у середу.

"Увесь цей час лікарі боролися за його життя. Але поранення були надзвичайно важкими", – зазначив Григоров.