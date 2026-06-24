В СБС заявили про ураження головної електропідстанції Севастополя

Фото: Telegram Крымский ветер

Сили безпілотних систем (СБС) Збройних сил України (ЗСУ) повідомили про ураження в ніч на 24 червня головної електропідстанції м. Севастополь (ТОТ Криму) та відпрацювання по 48 оперативних та планових військових цілях на південних територіях, тимчасово окупованих Росією.

"Втомилася вночі 24 червня головна електропідстанція Севастополя, що розподіляє генерацію Балаклавської ТЕС, ( ПС 330/220/110/35кВ "Севастополь"). Кіна не будет, а світла, як виявляється, багато не буває", – написав командувач СБС ЗСУ Роберт (Мадяр) Бровді у Телеграмі у середу.

За словами Бровді, завдання виконали бійці 1-й окремий Центр безпілотних систем за координації новоствореного Центру глибинного ураження СБС.

"Протягом ночі 24 червня Птахи СБС результативно відпрацювали 48 оперативних та планових військових цілей у оперативній глибині противника на південних окупованих територіях", - додав Бровді.