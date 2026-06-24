Інтерфакс-Україна
Події
10:39 24.06.2026

СБУ в Одесі затримала ексвійськового – ворожого коригувальника

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СБУ в Одесі затримала ексвійськового – ворожого коригувальника

Контррозвідка Служби безпеки України затримала агента ФСБ – завербованого ворогом колишнього військовослужбовця ЗСУ, який у 2005 році звільнився зі служби та оселився у портовому місті.

"Після початку повномасштабної війни зловмисник вийшов на свого колишнього підлеглого, який наразі командує батальйоном у складі окремої мотострілецької бригади рф, що воює на Покровському напрямку", – йдеться в повідомленні СБУ в телеграм-каналі в середу.

За даними української спецслужби, при розмові фігурант запропонував російському військовому свою допомогу в наведенні ракетно-дронових атак окупантів по обласному центру.

"Ворожий комбат доповів фсб про встановлений контакт з колишнім керівником, і російська спецслужба взяла зрадника у "розробку", – зазначається в повідомленні.

Після вербування агенту доручили відстежувати локації українських військ та оборонних підприємств, по яких ворог готував повітряні удари.

Як з’ясувало розслідування, пріоритетними "цілями" ворога були підрозділи ППО, які захищають Одещину.

"Також рашистів цікавили координати розташування місцевих компаній, що задіяні у виконанні оборонних замовлень, зокрема із виробництва дронів", – уточнюють у відомстві.

За інформацією СБУ, щоб здобути розвіддані, агент використовував фахові знання та розгалужені зв’язки серед колишніх та діючих військових, в яких завуальовано випитував потрібну йому інформацію.

У разі отримання геолокацій оборонних об’єктів фігурант проводив поблизу них дорозвідку на власному транспорті .

Під час цих розвідвилазок він також відстежував для фсб переміщення морських суден у прибережній акваторії та графік їх заходу до Одеського порту.

Співробітники Служби безпеки викрили зловмисника ще на початковому етапі його шпигунської активності і провели заходи для убезпечення локацій українських об’єктів.

Після документування злочинів агента його затримано за місцем проживання.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави.

Комплексні заходи проводили співробітники Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях у взаємодії зі слідчими Управління СБУ в Одеській області за процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури.

Теги: #коригувальник #сбу

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