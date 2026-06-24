Інтерфакс-Україна
Події
10:23 24.06.2026

У ЗСУ вже замовили більше 500 тис. дронів за бойові бали через Brave1 Market – міністр оборони

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У ЗСУ вже замовили більше 500 тис. дронів за бойові бали через Brave1 Market – міністр оборони
Фото: https://www.facebook.com/CinCAFofUkraine

Військові з понад 400 бойових підрозділів Збройних сил України вже замовили за бойові бали більше 500 тис. дронів через Brave1 Market, повідомив міністр оборони Михайло Федоров.

"У серпні минулого року запустили оновлену версію програми єБали, інтегровану з маркетплейсом Brave1 Market, де військові можуть обмінювати єБали на дрони, НРК, РЕБ та інші технології. Сьогодні ним користуються вже понад 400 бойових підрозділів, які замовили більш ніж 500 000 дронів та іншої техніки за бойові бали", – написав він у Телеграмі у середу.

За даними Міноборони, на маркетплейсі за бали доступно 800+ українських виробів: дрони, НРК та РЕБ. Підрозділи можуть швидко отримувати саме ті рішення, які потрібні для виконання бойових завдань на конкретній ділянці фронту. 

"Формула максимально проста: підрозділ виконує бойові завдання → отримує єБали → обирає необхідні технології на Brave1 Market. єБали нараховують не лише за ураження ворога, а й за розвідувальні, логістичні та евакуаційні місії. Що ефективніше працює підрозділ – то більше додаткових спроможностей отримає", – нагадав Федоров.

"Військові обирають – держава забезпечує. Підрозділи безпосередньо замовляють необхідні засоби у виробників, а оплату та швидку доставку забезпечує DOT-Chain Defence. Така модель дає підрозділам більше гнучкості на полі бою, а державі – реальні дані про результативність різних засобів. Саме ці відомості стають основою для масштабування найефективніших технологій для Сил оборони", – наголосив Федоров.

Теги: #єбали #дрони_зсу

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