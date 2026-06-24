Інтерфакс-Україна
Події
10:17 24.06.2026

На Львівщині затримано водія, який вчинив смертельну ДТП та, ймовірно, вбив матір

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На Львівщині затримано водія, який вчинив смертельну ДТП та, ймовірно, вбив матір

Поліція Львівщини затримала 24-річного водія у місті Пустомити, який вчинив смертельну ДТП та ймовірно причетний до вбивства матері, повідомляє Нацполіція у середу.

"Патрульні поліцейські виявили автомобіль Audi Q5 без переднього номерного знаку, який почав рух на великій швидкості, скоївши зіткнення зі службовим транспортним засобом, а згодом не впорався з керуванням та допустив лобове зіткнення з автомобілем Volkswagen", – йдеться у повідомленні у Телеграм.

Унаслідок ДТП водій автомобіля Volkswagen, мешканець Львівщини, від отриманих травм загинув на місці події.

Керманичем Audi виявився 24-річний житель Львова, який також повідомив, що вбив свою матір.

Інформація про смерть жінки підтвердилася, її було виявлено у квартирі за місцем мешкання з ножовими пораненнями.

Фігуранта затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу та скеровано на медичне освідування.

За цими фактами слідчі поліції Львівщини відкрили кримінальні провадження за ч. 1 ст. 115 та ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Теги: #дтп #львівська_область

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