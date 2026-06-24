У Кривому Розі сьогодні день жалоби

У Кривому Розі сьогодні, 24 червня, день жалоби.

"Місто схиляє голову в пам’ять про чотирьох своїх мешканців, чиї життя забрали російські балістичні ракети. Двоє чоловіків і дві жінки. Їм було 25, 34, 54 та 62 роки", – написав начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) у Телеграмі у середу.

Раніше він повідомляв про 4 загиблих і 30 поранених.

"Меддопомога знадобилася ще п’ятьом людям. Серед них – 4-річний хлопчик. Він лікуватиметься амбулаторно. В цілому поранених – 30. Серед них 17 – госпіталізовані. П’ятеро людей у важкому стані", – написав Ганжа.