09:15 24.06.2026
Петиція до Кабміну із закликом заборонити виїзд жінкам за кордон нарівні з чоловіками набрала лише 14 голосів
Фото: https://www.facebook.com/zahidnuy.kordon
Петиція на сайті Кабінету міністрів України із закликом заборонити виїзд жінкам за кордон нарівні з чоловіками не набрала необхідної для розгляду кількості голосів.
Згідно з платформою на сайті уряду, петицію було подано 23 березня і станом на 24 червня вона набрала лише 14 голосів із 25 тис. необхідних.
На думку автора петиції, заборона жінкам виїжджати за кордон нарівні з чоловіками сприятиме: зменшенню розлучень; встановленню рівних прав та обов’язків; зменшенню відтоку кадрів за кордон.
Як повідомлялося, 15 травня Кабінет міністрів скасував обмеження на перетин кордону для всіх жінок без винятку, незалежно від займаних посад.