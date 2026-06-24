Петиція до Кабміну із закликом заборонити виїзд жінкам за кордон нарівні з чоловіками набрала лише 14 голосів

Фото: https://www.facebook.com/zahidnuy.kordon

Петиція на сайті Кабінету міністрів України із закликом заборонити виїзд жінкам за кордон нарівні з чоловіками не набрала необхідної для розгляду кількості голосів.

Згідно з платформою на сайті уряду, петицію було подано 23 березня і станом на 24 червня вона набрала лише 14 голосів із 25 тис. необхідних.

На думку автора петиції, заборона жінкам виїжджати за кордон нарівні з чоловіками сприятиме: зменшенню розлучень; встановленню рівних прав та обов’язків; зменшенню відтоку кадрів за кордон.

Як повідомлялося, 15 травня Кабінет міністрів скасував обмеження на перетин кордону для всіх жінок без винятку, незалежно від займаних посад.