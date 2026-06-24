Інтерфакс-Україна
Події
09:03 24.06.2026

ППО України збила 95 зі 101 ворожої цілі, зафіксовано влучання шести ударних БпЛА на п'яти локаціях

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ППО України збила 95 зі 101 ворожої цілі, зафіксовано влучання шести ударних БпЛА на п'яти локаціях
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/

Сили оборони України у ніч на середу знешкодили 95 зі 101 ударного безпілотника, проте зафіксовано влучання шести ударних БпЛА на п’яти локаціях, повідомили у Повітряних силах Збройних сил України.

"За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 95 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни", – сказано в повідомленні.

У ніч на 24 червня (з 18:00 23 червня) противник атакував 101 ударним БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – рф., ТОТ – Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Зафіксовано влучання 6 ударних БпЛА на 5 локаціях, а також падіння уламків на 6 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі знаходиться декілька ворожих БпЛА, додали в командуванні.

Теги: #ппо #бпла_рф

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