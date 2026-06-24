Інтерфакс-Україна
Події
08:59 24.06.2026

У Глухові російські дрони влучили по хлібокомбінату під час завантаження продукції, минулося без постраждалих

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Уночі російські війська атакували місцевий хлібокомбінат, завдавши удару двома безпілотниками по території підприємства саме під час завантаження готової продукції, повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров, зазначивши, що внаслідок атаки минулося без постраждалих.

"Уночі росіяни атакували місцевий хлібокомбінат. Два ворожі безпілотники влучили по території підприємства саме під час завантаження готової продукції. На щастя, люди не постраждали", – інформує очільник ОВА ранком середи.

За його словами, унаслідок атаки пошкоджено будівлю хлібокомбінату та транспортні засоби.

 

Теги: #сумська #обстріли

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