Одна людина загинула, ще 8 постраждали у Харківській області внаслідок обстрілів протягом доби

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Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів ракетою, КАБом та безпілотниками різних типів по Харкову і 18 населених пунктах області, 1 людина загинула, ще 8 постраждали, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"У м. Харків зазнали гострої реакції на стрес жінки 54 і 32 років; у м. Балаклія загинула 56-річна жінка, постраждала 21-річна жінка; у с. Цупівка Дергачівської громади постраждав 58-річний чоловік; у с. Бугаївка Вовчанської громади постраждав 79-річний чоловік; у сел. Борова зазнав поранень 57-річний чоловік; у сел. Печеніги постраждав 54- річний чоловік; у сел. Шевченкове зазнала травм 68-річна жінка", – написав Синєгубов у своєму Телеграм-каналі.